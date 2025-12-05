Trump, inesperado protagonista del sorteo del Mundial: la FIFA le entrega el Premio de la Paz

La FIFA ha sorprendido en el sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026 dándole protagonismo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que, como se ha podido ver durante la gala, tiene una muy buena relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El máximo organismo del fútbol mundial le ha hecho entrega al político del recién creado Premio de la Paz. Sobre el escenario del Kennedy Center, en Washington DC, y junto a agentes de los Marines, la FIFA ha preparado un gran trofeo de oro que forma una gran bola rodeada por debajo de manos que la envuelven, además de una medalla para dar al líder republicano y un certificado con sus logros. Un premio que se le entrega por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.

"Es uno de los mayores honores de mi vida. Hemos salvado miles de vidas en el Congo, más de 10.000. Lo hemos podido hacer también en India y Pakistán. Lo hemos podido hacer con muchas guerras y en tantos lugares, incluso antes de que empezaran", decía Trump tras recibir el galardón. "Gianni, te agradecemos que no hayan subido el precio de las entradas, el fútbol te lo va a agradecer. Se ha logrado algo que nunca hubiéramos pensado. Le doy las gracias a mi familia".

Sobre la cita mundialista, el presidente norteamericano aseguró que cree "que vamos a ver algo lleno de entusiasmo, algo increíble. Hemos estado trabajando con Canadá y México codo a codo para coordinarlo todo y quiero decir que nuestra relación es excepcional. Lo más importante es que quiero dar las gracias a todos los que han conseguido que el mundo sea más seguro".

Donald Trump sujeta el nombre de su país en el sorteo del Mundial 2026 / Jacquelyn Martin / AP

Para finalizar, en cuanto a su presidencia, aseguró que "hace un año no somos el mismo país del que somos ahora gracias a mi liderazgo. Y gracias a ti, Gianni". Infantino se ha mostrado un gran aliado de Trump en todos los eventos previos a la celebración del Mundial en Norteamérica, y también ha respaldado sus iniciativas "de paz" en zonas como Oriente Medio.

Antes, a su llegada al evento, el norteamericano aseguró en la alfombra roja que su país está "preparado" para ser uno de los anfitriones del torneo. Se trata de la primera vez que el Mundial se celebrará en tres países y el evento contó también con la presencia de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. "Estamos preparados para esto", dijo Trump.