La trituradora del Mundial suma una nueva víctima: Beccacece se une a Koeman o Bielsa

La exigencia en un Mundial es altísima. Prácticamente imposible de comparar con otras competiciones, especialmente las anuales. No basta con cumplir o jugar bien. Hay que competir, ganar y superar eliminatorias. De lo contrario, los técnicos conocen su cruel final: la trituradora.

Si un mal resultado le da al botón de inicio, no hay vuelta atrás. El motor acciona un rotor con cuchillas o martillos y el resto del trabajo lo hace la gravedad. Esta Copa del Mundo, la primera con 48 selecciones, además de agrandar el espectáculo, ha ampliado la capacidad de la temida máquina, que ya se ha cobrado más víctimas de lo esperado.

Empezó con Sabri Lamouchi, siguió con Steve Clarke y Hong Myung-bo, se apuntó a la lista un solitario Marcelo Bielsa, adquirió tono de carta íntima con Ronald Koeman y, por ahora, se cierra con Sebastián Beccacece, el último en caer (o en marcharse) después de que Ecuador se despidiera ante México. No todos fueron destituidos en el sentido estricto de la palabra. Algunos dimitieron. Otros “pusieron el cargo a disposición”. Pero el resultado es el mismo: la exigencia del Mundial los trituró.

Sabri Lamouchi: la primera cabeza, al primer golpe

El primer técnico que no sobrevivió al Mundial fue Sabri Lamouchi. Túnez perdió 5-1 contra Suecia en su debut y la Federación Tunecina tomó acción al momento. Fulminado. Solo duró cinco partidos en el cargo, después de empezar sus funciones en enero de 2026.

Sabri Lamouchi, exentrenador de Túnez / EUP

En su lugar se eligió a Hervé Renard, con un currículum impecable, especialmente con selecciones africanas, pero tampoco pudo cambiar mucho la película: 0-4 frente a Japón y 1-3 contra Países Bajos. Pleno de derrotas y para casa. Por cierto, no era la primera vez que Túnez se cargaba a su seleccionador durante una Copa del Mundo: ya lo hizo en 1998 con Henryk Kasperczak.

Steve Clarke no pudo romper la maldición de Escocia

Después llegó Steve Clarke. Escocia cayó en la fase de grupos después de haber puntuado únicamente contra Haití (0-1) y no pudo alcanzar el objetivo histórico de pasar por primera vez a una fase eliminatoria. Clarke había llevado a Escocia a su primer Mundial en 28 años y a dos Eurocopas, pero el golpe de 2026 le invitó a cerrar el ciclo con una renuncia anunciada una hora después de la eliminación.

Steve Clarke dimite como seleccionador de Escocia / X

El seleccionador británico, reconocido como un héroe escocés, optó por despedirse con una emotiva carta: “Sin estos jugadores no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que ahora tenemos. Gracias por recibirme y buena suerte a mi sucesor”, señaló.

Hong Myung-bo, señalado por el presidente

Corea del Sur empezó bien, con una victoria ante Chequia, pero acabó muy mal, con dos derrotas contra México y Sudáfrica. Hong dimitió el 29 de junio y asumió “toda la responsabilidad” por el fracaso deportivo de su país, que despertó mucha expectación después de una clasificación mundialista como invicto.

Hong Myung-bo, durante una rueda de prensa durante el Mundial / EFE

El caso coreano tuvo, además, tintes políticos. El presidente Lee Jae-myung pidió investigar la eliminación y cuestionó la gestión del fútbol nacional, lo que añadió presión pública a un técnico que ya venía discutido desde su nombramiento. “No puedo decir que cada decisión que tomé fuera siempre la correcta. Pero sí puedo decir que el estándar con el que tomé cada decisión fue siempre lo que creí mejor para el fútbol coreano”, aseguró.

Marcelo Bielsa: la derrota como confesionario

Entonces llegó el turno de Marcelo Bielsa. Uruguay quedó eliminada en la fase de grupos con solo dos puntos, y el seleccionador argentino anunció su salida en una comparecencia larga, áspera, llena de autocrítica y de esas frases que parece que solo se le pueden ocurrir a él.

“Este cierre, esta despedida, es muy dolorosa. Por las ilusiones que yo me hice y lo mal que terminó”, dijo. También asumió que Uruguay había decepcionado a los aficionados y que no podía justificar la posición final obtenida: “La gestión que hice con los recursos con los que contaba no fue suficiente”, aseveró.

GR6105. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona este viernes, un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco / Francisco Guasco / EFE

Especialmente llamativo fue su capítulo sobre Federico Valverde. Bielsa negó problemas con el jugador del Real Madrid y soltó una frase marca de la casa: “Nunca hice más concesiones con un jugador, porque creo que las merece”. Después explicó que aceptó las peticiones de la plantilla, como entrenar todos juntos en lugar de hacer grupos y reducir la cantidad y la duración de las charlas tácticas.

“Las charlas eran fraccionadas y nunca superiores a 10 minutos. Consulté con expertos para adaptarme a mentalidades más jóvenes y me dijeron que las charlas debían ser más y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores”, confirmó. Aunque no entró en detalles sobre la supuesta discusión de más de 50 minutos que tuvo con varios pesos pesados del grupo, entre ellos el futbolista merengue, antes de enfrentarse a España.

Ronald Koeman: la carta de un técnico agotado

El siguiente fue Ronald Koeman. Países Bajos cayó ante Marruecos en los penaltis en dieciseisavos, después de encajar un gol de Issa Diop en el 90+1' para llevar el partido a la prórroga. La eliminación fue un golpe enorme para Koeman y una Oranje que habían llegado al Mundial con el objetivo de alcanzar, como mínimo, las semifinales, y que habían dejado buenas sensaciones durante la fase de grupos.

Koeman, en el partido del Mundial ante Marruecos / EFE

Su despedida tuvo claros tonos personales, que demuestran su implicación total en el proyecto. “Me duele que mi etapa con la selección neerlandesa termine así. Todos soñábamos con un Mundial en el que haríamos historia. No fue posible. Nadie está más decepcionado que yo”, escribió.

Sebastián Beccacece: el último en caer, sin conexión con la grada

Y el último caso, por ahora, es el de Sebastián Beccacece. Ecuador quedó eliminada 2-0 ante México en el Estadio Azteca y el seleccionador rosarino decidió dar un paso al costado: “Estoy agradecido por todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas y al país. No tengo reproches, solo agradecimiento. Al no cumplir lo que prometimos, no vamos a continuar”, mencionó.

Sebastián Beccacece celebra este jueves la victoria ante Alemania / EFE

Pero el desgaste venía de antes del triste resultado. 'DSports' ya había informado el 25 de junio que el futuro de Beccacece estaba definido más allá del resultado ante México, y el propio técnico había dejado abierta la puerta de salida: “Tenemos aún una posibilidad de avanzar. Si las cosas no se dan, me tendré que ir. Este es un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de los resultados”, afirmó.

La relación con la afición ecuatoriana se había roto durante el torneo. Tras el empate ante Curazao, Beccacece reconoció que “no he conectado con el hincha, se ve que hay algo que no le gusta. A mí no me duele, yo trabajo de corazón”.

Y es probable que tras ellos vengan más. El Mundial de 48 selecciones ha repartido más alegrías, pero también más frustraciones. Por la trituradora ya han pasado seis técnicos.