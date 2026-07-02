El triste adiós de Edin Dzeko

El Mundial de 2026 ya no volverá a ver a Edin Dzeko. Bosnia-Herzegovina cayó 2-0 ante Estados Unidos y puso fin a su aventura en el torneo con una despedida tan dolorosa como simbólica para el capitán de una generación irrepetible. A sus 40 años, el delantero se despidió de la Copa del Mundo lesionado, obligado a pedir el cambio en el minuto 51 después de notar unas molestias musculares.

Edin Dzeko, durante un partido contra Argentina durante el Mundial 2014 / EFE

Con el brazalete de capitán en el brazo, Dzeko apenas pudo participar en el encuentro antes de detenerse, tocarse la parte posterior del muslo y solicitar la sustitución. Al abandonar el terreno de juego, se dirigió a la grada ocupada por los aficionados bosnios presentes en el San Francisco Bay Area Stadium para agradecerles su apoyo en un momento cargado de emoción. Era consciente de que, salvo un giro absolutamente inesperado, acababa de disputar el último partido mundialista de su carrera.

Se marcha uno de los grandes nombres de la historia del fútbol balcánico. Quizá nunca haya tenido el impacto mediático global de figuras como Mbappé, Kane o Haaland, ni la dimensión universal de Messi, pero para Bosnia-Herzegovina su figura trasciende el deporte. Dzeko ha sido el rostro de la selección durante casi dos décadas y el futbolista que mejor ha representado a un país joven que todavía construye su identidad también a través del fútbol.

Un niño de la guerra

Nacido en Sarajevo, vivió de niño la guerra que marcó la independencia de Bosnia-Herzegovina. Mientras su país intentaba levantarse de un conflicto devastador, él iniciaba un camino que acabaría convirtiéndolo en el mayor referente futbolístico de la nación. Con el paso de los años enlazó generaciones y lideró tanto al equipo que disputó el primer Mundial de la historia del país, en Brasil 2014, como al que logró regresar doce años después.

Bazdar junto a Dzeko al final del partido celebrando la victoria. / NFS BIH

Su legado es incontestable. Es el máximo goleador histórico de Bosnia-Herzegovina, con 73 tantos, y también el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de la selección, con 151 internacionalidades. A nivel de clubes dejó huella en equipos como Wolfsburgo, Manchester City, Roma e Inter, conquistando títulos y firmando cientos de goles a lo largo de una carrera extraordinaria.

El fútbol seguirá adelante para Bosnia con una nueva generación de talentos, pero el adiós de Dzeko marca el final de una época. La derrota frente a Estados Unidos y la lesión que precipitó su salida del campo pusieron el punto final a la trayectoria mundialista de un delantero que, más allá de los goles, acabó convirtiéndose en el mayor símbolo futbolístico de su país.