Tripleta arbitral femenina para el Costa Rica - Alemania

Stepanie Frappart será la primera mujer en dirigir un encuentro mundialista como árbitra principal Estarán al cargo del Costa Rica - Alemania, un duelo decisivo para los germanos

La colegiada francesa Stephanie Frappart dirigirá el Costa Rica - Alemania, del Grupo D, en el Al Bayt Stadium el próximo jueves 1 de diciembre. Este partido corresponde a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, y puede ser decisivo para los germanos.

En la lista de colegiados en Qatar, se encontraban 6 mujeres, pero hasta el 1 de diciembre no se verán tres juntas en el verde.

Tras unos cuantos días de murmullos, la FIFA ya ha decidido qué partido del Mundial será dirigido por una tripleta femenina. Han pasado 10 días, y por ahora 36 partidos disputados.

En la fecha del partido, se habrán jugado 43 partidos, y en ninguno de ellos se había podido ver una mujer dirigiendo un partido desde el terreno de juego.

Stephanie Frappart, la colegiada gala que había sido cuarta árbitra en los partidos México-Polonia y Portugal-Ghana, se convertirá en la primera mujer de la historia que dirija un encuentro en una Copa del Mundo masculina.

Pero no solo hará historia Frappart, sino también todo el equipo arbitral que dirigirá el encuentro entre costarriquenses y germanos. Las árbitras asistentes serán también mujeres. Neuza Back and Karen Diaz serán las líniers que ayudarán por las bandas a la francesa.

History is set to be made on Thursday! 🤩



There will be an all-female refereeing trio taking charge for the first time at a men's #FIFAWorldCup in the match between Costa Rica and Germany.



Referee Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz. 👏 pic.twitter.com/fgHfh2DICK