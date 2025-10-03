Así es el trionda, el balón oficial del Mundial de 2026

Figuras emblemáticas de Estados Unidos, Canadá y México, como las estrellas, la hoja de arce y el águila, dan identidad a Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026 que este jueves fue presentado en sociedad por la FIFA y Adidas, la compañía multinacional alemana de equipamiento deportivo.

Así es el Trionda

La pelota combina tecnología de punta a partir de cuatro paneles geométricos y trazos ondulados que aluden a la unión de los tres países organizadores de la vigésima tercera edición del torneo, que por primera vez acogerá a selecciones de 48 países. Cada panel incorpora los colores que representan a los organizadores —azul, rojo y verde—, que se enlazan formando un triángulo alusivo a la inédita unión de tres países como sedes.

El Trionda está equipado con un sensor de movimiento de 500 hercios (Hz) que transmite datos en tiempo real al VAR, lo que permitirá un análisis más preciso de cada jugada polémica y contribuirá a decisiones arbitrales más certeras.

Evitar el 'caso Julián Alvarez'

La tecnología es capaz de determinar el momento exacto del golpeo al balón, incluso cuando un jugador lo toca con la mano. De esta forma, se prevé el fin del doble o triple toque que algunos lanzadores aplican a la pelota al ejecutar un penalti. El caso más sonado y que ha llevado a evolucionar los reglamentos fue el de Julián Álvarez en el duelo entre el Atlético y el Real Madrid en la pasada Champions 2024/25.

Las costuras profundas y los gráficos en relieve prometen mejorar la aerodinámica, la estabilidad en el aire y la adherencia del Trionda en condiciones climáticas adversas. Los detalles dorados evocan la copa más codiciada del fútbol mundial.

El sorteo, el 5 de diciembre en Washington

“Tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA. Adidas ha creado un balón emblemático que representa la unidad y la pasión de los países anfitriones. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El sorteo del próximo Mundial se celebrará el 5 de diciembre en Washington.