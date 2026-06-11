Las tres mascotas oficiales del Mundial 2026 de fútbol: Maple, Zayu y Clutch

Willie, Zakumi, Zabivaka, Footix y Naranjito son algunas de las mascotas más emblemáticas de la historia de los Mundiales. En esta nueva edición de la Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, habrá un total de tres mascotas oficiales, según explicó la FIFA. El objetivo es que cada una represente a uno de los tres países anfitriones.

La mascota de Canadá tiene el nombre de Maple y "nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país", según comparten desde la página web oficial de la FIFA.

Es un aficionado del arte urbano, la música, pero su gran pasión de verdad es el fútbol, donde juega bajo palos, siendo un guardameta de los que ya no quedan. "Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar", exponen.

Maple / FIFA

La mascota que representará al país méxicano será el jaguar Zayu, que "habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. El significado del nombre equivale a unidad, fortaleza y alegría.

Dentro del terreno de juego, la mascota se transforma en un delantero puro, lo que hace intimidar a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Además, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición.

Zayu / FIFA

"Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya", apuntan desde la página web de la FIFA.

Clutch / FIFA

La última mascota es la de Estados Unidos: Clutch. Un águila que recorre todo el país con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Su punto fuerte es que "se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo".

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La posición en la que juega es de centrocampista, algo que le ayuda a "unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente", siendo un "ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo".