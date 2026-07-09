Tres ganadores del Golden Boy, en la lucha por la Bota de Oro del Mundial

En la presente edición del Mundial se están batiendo muchos registros goleadores, lo cual aúpa a Estados Unidos, México y Canadá hasta puestos muy altos en los ránkings de aficionados sobre mejores Copas del Mundo. De hecho, uno de los aspectos que más está sorprendiendo es la pelea por la Bota de Oro, el premio al máximo goleador del torneo que otorga la FIFA.

Por el momento, Haaland ha alcanzado a Kylian Mbappé con siete goles cada uno. Y ambos están a uno del máximo goleador, Lionel Messi.

PHILADELPHIA (United States), 04/07/2026.- Juan Jose Caceres of Paraguay (L) in action against Kylian Mbappe / WILL OLIVER / EFE

Además, en el caso del mejor jugador de todos los tiempos, lograr la Bota de Oro del Mundial tendría un sabor especial, pues es uno de los pocos reconocimientos a nivel individual que le faltan, tras haberse proclamado campeón en Qatar 2022 y ser el único jugador con dos Balones de Oro de la competición de FIFA.

Ganadores del Golden Boy... con más de una década de diferencia

Eso sí, si un dato logra llamar la atención a los amantes del futbol es la curiosidad de que los tres jugadores lograron el Golden Boy de 'Tuttosport' en el pasado, premio más prestigioso a mejor jugador joven: Erling Haaland lo hizo en 2020, Kylian Mbappé en 2017... y Leo Messi en 2005.

Haaland celebrando un gol ante Brasil / EFE

Con más de una década de diferencia respecto al galo y con 15 años sobre el noruego, el capitán de argentina se hizo con la distinción de 'Tuttosport' al imponerse a Wayne Rooney y Lukas Podolski. Por su parte, Mbappé lo logró hace nueve años, superando a Ousmane Dembélé y Marcus Rashford.

Finalmente, Erling Haaland fue el último de los tres máximos goleadores del Mundial en conseguir entrar en la lista de ganadores del premio, cuando hace seis años logró más votos que Ansu Fati y Alphonso Davies.