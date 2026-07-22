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MUNDIAL 2026

Tres españoles, en el once ideal del Mundial

Los aficionados de todo el mundo votaron la mejor alineación en la web de la FIFA

El Perfil Opta de Rodri: Balón de Oro y maestro de España

El Perfil Opta de Rodri: Balón de Oro y maestro de España

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Mario Roldán

Mario Roldán

La selección española conquistó el Mundial con una suficiencia abrumadora, después de solo encajar un gol en todo el torneo, en los cuartos de final contra Bélgica. La superioridad de España, que pasó por encima de combinados como Francia o Argentina, también se ha traducido en el mejor once de la Copa del Mundo, en el que hay triple presencia de la 'Roja': Pedro Porro, Cucurella y Rodri.

Los aficionados de todo el mundo han votado la mejor alineación en la web de la FIFA, que ha publicado los resultados. El once definitivo está formado por tres españoles, tres franceses, dos argentinos, un inglés, un noruego y un caboverdiano. Unai Simón, Lamine Yamal y Oyarzabal, los otros tres nominados de la selección, se han quedado por el camino.

La FIFA, además, ninguneó a los dos centrales de la campeona del mundo, pues ni Pau Cubarsí ni Aymeric Laporte aparecían como opciones en la defensa, para sorpresa de todo el planeta fútbol. Dani Olmo, otro de los causantes del éxito español, tampoco figuraba entre los atacantes.

Los aficionados han votado el once ideal del Mundial

Los aficionados han votado el once ideal del Mundial / FIFA

En la portería, Vozinha (Cabo Verde), con el 40% de los votos, ha superado al guardameta del Athletic Club, que ganó el 'Guante de Oro' del Mundial tras solo encajar un gol en contra. En la defensa, además de los ya mencionados Pedro Porro y Cucurella, aparecen Lisandro Martínez (Argentina) y Dayot Upamecano (Francia).

Por delante, en el centro del campo, acompañando a Rodri, Balón de Oro del Mundial, se encuentran Olise (Francia) y Bellingham (Inglaterra), mientras que la delantera la forman los tres magníficos: Messi (Argentina), Haaland (Noruega) y Mbappé (Francia), que registró el mayor número de votos.

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España es, junto con Francia, el combinado más representado en el once, con tres integrantes. No obstante, el equipo de Luis de la Fuente no ha superado el récord español, que data de 2010. En la consecución de la primera estrella, cinco futbolistas de la 'Roja' fueron elegidos en la alineación ideal del Mundial: Sergio Ramos, Puyol, Capdevila, Busquets y David Villa.

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