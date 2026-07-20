MUNDIAL 2026
Tres detenidos y una treintena de heridos en Barcelona durante la celebración del Mundial
Después de la victoria de España en la final de la Copa del Mundo, el éxtasis por el título pasó factura entre algunos aficionados de la Ciudad Condal
La Selección de España de Luis de la Fuente se impuso a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá gracias a un solitario gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga. Así, 'la Roja' logró bordar su segunda estrella en la camiseta y los aficionados españoles se lanzaron a las calles a celebrar.
Sin embargo, en toda celebración aparecen individuos que buscan aprovecharse del éxtasis colectivo para causar daño, sean realmente seguidores del combinado ganador o solamente oportunistas que buscan aprovechar las aglomeraciones para delinquir.
Tres detenidos y 29 personas atendidas por motivos médicos
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a tres delincuentes que aprovecharon el seguimiento de la final del Mundial de fútbol y las posteriores celebraciones por la victoria de España para acometer robos, mientras que 29 personas fueron atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Según han informado este lunes a EFE fuentes policiales, aunque las celebraciones se desarrollaron con normalidad y no se produjeron incidentes destacables, los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres personas en el marco del dispositivo especial desplegado por la policía durante el domingo noche y la madrugada de este lunes con motivo del partido entre España y Argentina. Dos de ellas fueron arrestadas por el robo con violencia de un teléfono móvil en la Ronda de Sant Pau, mientras que una tercera fue detenida acusada del hurto de una mochila. Además, una cuarta persona fue denunciada por desobediencia.
La policía de la Generalitat desplegó a trescientos efectivos en el marco de este dispositivo especial. Por su parte, el SEM atendió a un total de 29 personas en Barcelona, de las cuales 13 fueron dadas de alta 'in situ' mientras que otras 16 tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros sanitarios. Según informa Protección Civil de la Generalitat en redes sociales, tres personas fueron evacuadas al Hospital del Mar, siete al Hospital Clínico, cinco al CUAP Manso y una al CUAP Sant Martí. De estas 29 asistencias por parte del personal del SEM, 24 fueron de carácter leve y 5 menos graves.
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