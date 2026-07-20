El tremendo elogio de Thierry Henry a España: "Fue el equipo más valiente del Mundial y merecieron ganar"

Thierry Henry quedó alucinado con la exhibición dominadora de España en la final del Mundial ante argentina y se deshizo en elogios hacia La Roja por su actuación coral en el Mundial defendiendo una idea de juego atractiva durante todo el campeonato: "La gente hablará de la polémica, de los goles anulados y del drama tras el pitido final, pero cuando recordemos esta final dentro de diez años, la historia principal será sencilla: España fue el mejor equipo, España fue el equipo más valiente y España mereció ser campeona del mundo", sentenció Henry en 'FOX Sports'.

Para el exdelantero blaugrana todo radica en la concepción de juego de dominio de los españoles, que hace imposible que el rival pueda rendir: "Tengo que reconocer el enorme mérito de España, porque desde el primer minuto jugaron como un equipo que creía que el Mundial les pertenecía. Controlaron el ritmo, la posesión, los espacios y, durante largos periodos, Argentina simplemente no pudo acercarse a ellos", comentó.

Y añadió que el triunfo de España fue el triunfo del juego colectivo: "Cuando ves una final de la Copa del Mundo, esperas momentos estelares protagonizados por las grandes estrellas. Pero esta noche, la historia giró en torno a la brillantez colectiva de España. Lamine Yamal no tuvo miedo, el mediocampo fue excepcional y Ferran Torres protagonizó el momento que quedará grabado para siempre en la historia del fútbol español".

De hecho, Henry aseguró que La Roja consiguió, incluso, desactivar a Leo Messi: "Lo que me sorprendió fue la falta de intención ofensiva de Argentina. Es un equipo con Lionel Messi, y aun así España logró que uno de los mejores jugadores de todos los tiempos pareciera aislado durante gran parte del partido. Eso no sucede por casualidad. Es disciplina táctica, es organización y es un equipo que ejecuta un plan de juego a la perfección".

Sobre la expulsión de Enzo Fernández, Henry fue contundente: "En primer lugar, diría que el árbitro estuvo impecable. Era exactamente la decisión que tenía que tomar. Enzo merecía totalmente la tarjeta roja. Para ser honesto, tuvo suerte de seguir en el campo. Ya había cometido un par de entradas temerarias antes en el partido, y parecía que estaba tentando a la suerte. Al final, le pasó factura. Esa entrada a Cubarsí fue peligrosa. Cuando entras así con fuerza excesiva, no le dejas otra opción al árbitro. La seguridad del jugador es lo primero", indicó.

Y, sobre el Balón de Oro, Henry asumió que Rodri vuelve a tener opciones para llevárselo: "Veo a Rodri ganando otro Balón de Oro. Messi lo ganó después de ser el mejor jugador del torneo y ganar la Copa del Mundo y ahora puede volver a suceder".