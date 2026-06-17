La tremenda rajada de Makélélé sobre Mbappé durante el Francia-Senegal: "¡Quiere los balones y no hace nada!"

Kylian Mbappé hizo historia al convertirse en el máximo goleador francés de todos los tiempos en los Mundiales. El delantero de Bondy alcanzó una cifra espectacular tras marcar un doblete y situarse con 15 goles en la Copa del Mundo, quedándose a solo uno del récord absoluto de Miroslav Klose. Con estos números, el francés ya se codea con los mejores atacantes de la historia del fútbol.

El inicio del torneo no pudo ser mejor para Mbappé, que necesitó únicamente el partido inaugural para dejar su huella. Sus dos goles fueron decisivos para que Francia consiguiera una victoria importante y demostrara que sigue siendo una de las grandes candidatas al título.

Mbappé se viste de líder de la selección 'gala'

Francia se impuso por 3-1 ante Senegal en un encuentro mucho más complicado de lo que reflejó el marcador. El equipo dirigido por Didier Deschamps tuvo que trabajar mucho para superar a un conjunto africano muy competitivo, fuerte físicamente y muy organizado en defensa.

Senegal planteó un partido incómodo, cerrando espacios y dificultando la circulación del balón francesa. Durante varios momentos del encuentro, los campeones tuvieron problemas para encontrar caminos hacia el área rival y tuvieron que recurrir a su talento individual para romper el equilibrio.

Makélélé, desesperado

La figura de Mbappé volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su selección. Su capacidad para aparecer en momentos clave volvió a marcar diferencias y confirmó por qué es considerado uno de los jugadores más determinantes del fútbol actual.

El encuentro también tuvo como protagonista a una leyenda francesa, Claude Makélélé, quien participó como invitado especial en la retransmisión mundialista de DAZN. Durante el análisis del partido, el exfutbolista no dudó en comentar algunas acciones del delantero.

Makélélé sorprendió con una crítica hacia Mbappé durante la emisión: “Mbappé pide los balones y no hace nada”, comentó mientras analizaba una jugada concreta. Más tarde, el francés reaccionó con frustración ante una ocasión fallada por el extremo, que se quedó solo frente al portero Mendy tras un gran pase de Michael Olise.

"Mamma mia. ¡Que quieres! El balón que te acaba de dar...oh Dios Mío", lamentaba el francés tras una ocasión desperdiciada del extremo, que se quedaba solo ante Mendy tras un perfecto pase de Michael Olise. La reacción de Makélélé reflejó la exigencia que rodea a Mbappé: incluso cuando marca la diferencia, se espera siempre el máximo de un jugador de su nivel.

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No obstante, después de 'rajar' contra el jugador del Real Madrid, Mbappé anotó los dos goles. "Ahora sí, entendí la jugada. Es maravilloso", decía el expivote defensivo. Tras el partido, Mbappé alzó la voz: "No juego por venganza. Si quisiera callar las críticas, tendría que jugar hasta los 80 años"