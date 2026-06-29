Sin tregua por el pichichi del Mundial: Messi no se lo pone fácil al resto

Lionel Andrés Messi Cuccittini habita en un Olimpo propio. Se mueve en un plano distinto al del resto. A sus 39 años recién cumplidos, el mejor de todos los tiempos sigue reescribiendo la historia. La belleza de su fútbol está en cómo convierte lo imposible en algo rutinario y, frente a Jordania, volvió a batir un nuevo récord: convertirse en el primer jugador de la historia en marcar en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo.

En su sexto Mundial - marca compartida con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, aunque este último no disputara los seis - no necesitó más que dos partidos para encaramarse a lo más alto de la tabla histórica de artilleros por delante de Miroslav Klose, con tres goles ante Argelia y dos frente a Austria, al que sumó un tercero en media hora de juego contra Jordania. En total, 19 goles.

Una Bota de Oro emocionante

Se coloca, pues, con seis dianas en lo más alto de la tabla de máximos artilleros de la cita. Le siguen de cerca Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius y Dembélé, con cuatro tantos cada uno. También aparecen como revelaciones Deniz Undav, Johan Manzambi, Ismaïla Sarr, Jonathan David, Ismael Saibari, Matheus Cunha, Brian Brobbey, Elijah Just y Yoane Wissa, además de Harry Kane, todos con tres goles.

Lionel Messi, estrella de Argentina / Agencias

La cita de Estados Unidos, Canadá y México está siendo especial: brillan todas las estrellas. Con Neymar Jr como principal ausencia destacada, quien sí quiere sumarse a la fiesta es Lamine Yamal, ya recuperado de sus problemas físicos y listo para liderar a España en su debut mundialista. Es un elegido, y lo demostró marcando el primer gol de La Roja en el torneo ante Arabia Saudí.

La Bota de Oro, sin embargo, aún queda lejos. Messi está por encima del resto. Con margen y partidos por disputar, el astro rosarino ha dejado atrás el registro que durante años estuvo en manos de Klose (16).

Separado de esa carrera está Cristiano Ronaldo, con quien ha sostenido un pulso futbolístico de una década inigualable. El portugués, a sus 41 años, se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Mundiales diferentes y acumula ya diez tantos en la competición.

Lamine Yamal, ante Uruguay / EFE

Mbappé, aún en la pelea por ser el máximo goleador de los Mundiales —a tres goles de Messi—, sueña con revalidar la Bota de Oro y convertirse en el primero en repetir el galardón en la historia del torneo. Vinícius, Haaland, Dembélé o Kane no se quedan atrás.

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Además del premio al máximo realizador, hay una serie de premios individuales que se entregan al término del torneo: mejor jugador y mejor jugador joven. A esas distinciones oposita el bueno de Lamine.