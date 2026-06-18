La travesía de Leo Messi hasta el Mundial

"Todavía no lo pienso, sinceramente… me gusta jugar, competir y entrenar. No sé cuánto más voy a jugar, pero intentaré aprovechar hasta que pueda”. En 2023, Leo Messi tenía claro que esto del fútbol no se había acabado para él, que todo eso del 'retiro dorado', 'último capítulo' y esas pantomimas no van para un tipo que si de algo nunca se ha cansado es de competir. Y siempre es más complicado cuando eres el mejor y lo haces contra ti mismo.

Porque mientras el resto está esperando que caigas, que llegue tu declive y que, por fin, entregues la corona, tú decides marcar un hat-trick en el debut de tu sexto Mundial. Aquí el trono todavía tiene dueño y señor. Y el rey no es otro que Leo Messi.

El capitán de Argentina, el '10' del fútbol mundial y, desde ahora, el futbolista con más goles en la historia de las Copas del Mundo. Una auténtica leyenda que sigue marcando época y el camino de muchos, sobre todo en la Albiceleste. Para la historia quedan ya esos instantes previos a salir a calentar, con el resto de sus compañeros esperando a que su líder aparezca y diga qué hacer.

Messi hace historia en una noche legendaria / Laura CAMPUZANO

Y, de momento, lo que toca hacer es lo que dijo ese lejano 2023 en sus primeros días como jugador del Inter Miami: jugar y competir. El hat-trick frente a Argelia no es más que la demostración de que Leo Messi y Argentina no han llegado a este Mundial a rendir homenaje a nadie. Si acaso, se lo rendirán a ellos mismos. Una demostración de poderío, pero sobre todo de que Leo viene a por todas y tiene al resto de sus escuderos implicados en la causa. Camino de los 39 años y tras más de 20 de carrera profesional en lo más alto, sigue sorprendiendo al mundo del fútbol. Eso sí tiene mérito.

Al '10' se le vio fresquísimo en el debut, implicado incluso en tareas defensivas y siendo simplemente él en ataque. Metió tres, pero le anularon otro por fuera de juego. Pese a que algunos esperaban a un futbolista viviendo sus últimos días de fútbol, Leo Messi mostró una versión sublime, con un estado físico espectacular.

Plan específico desde hace meses

No es casualidad. El ex del FC Barcelona ha seguido un plan específico en los últimos meses, desde que arrancara la pretemporada en el Inter Miami, para llegar a este Mundial de la mejor forma posible, con un entrenamiento grupal por las mañanas con el resto del equipo y trabajo en individual por las tardes en las instalaciones del club. Todo para llegar al cénit físico en el momento propicio.

Leo Messi completó una exhibición contra Argelia / EFE

Tampoco es casualidad que el rendimiento de Leo Messi haya ido a más en las últimas semanas. Ya en los últimos cinco partidos con su equipo había mostrado una mejoría brutal, con cinco goles y siete asistencias en esas jornadas. Además, el hecho de no haber sufrido ningún contratiempo en lo físico en lo que llevamos de temporada, más allá de unas molestias en el isquio de su pierna izquierda, han provocado que pudiera llegar a la cita mundialista en plenas garantías físicas.

Todo para que Messi pudiera llegar a este Mundial y demostrar que no ha entregado la corona y que va a intentar hacer lo que ha hecho siempre: competir por ganarlo todo.