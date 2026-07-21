La transformación de Dani Olmo: de suplente a indiscutible en España

España ya tiene su segunda estrella. La victoria ante Argentina en la final del Mundial 2026 coronó a una generación histórica y dejó una imagen clara: Dani Olmo volvió a aparecer cuando más importaba.

Su torneo fue el reflejo de una carrera construida desde la paciencia. El 15 de junio, en el gris empate contra Cabo Verde, apenas tuvo algo más de diez minutos y partía por detrás de Pedri y Fabián Ruiz en la rotación de la medular. En aquel momento parecía un recurso puntual desde el banquillo.

Dos semanas después era intocable

Olmo no necesitó un golpe de efecto ni una gran polémica para ganarse el sitio. Lo hizo a base de rendimiento. Cada vez que entró, el equipo ganó claridad entre líneas, más pausa con balón y una amenaza constante en los últimos metros. Fue creciendo partido a partido hasta convertirse en uno de los jugadores con más peso en el esquema de la selección.

Dani Olmo, Gavi y Eric Garcia celebran el Mundial / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El paralelismo con la Eurocopa 2024 es inevitable. Entonces comenzó también como suplente y acabó siendo decisivo tras la lesión de Pedri ante Alemania. Aquella irrupción lo convirtió en uno de los líderes del título continental.

La diferencia es que en este Mundial el mérito es aún mayor. No necesitó que el infortunio de un compañero le abriera la puerta. La derribó él mismo. Su rendimiento obligó al seleccionador a replantear el centro del campo y terminó adelantando en la jerarquía a futbolistas que partían por delante.

Cambio de roles en la final

La prueba definitiva llegó en la final. Olmo fue titular junto a Fabián Ruiz, mientras Pedri esperaba su oportunidad desde el banquillo. El canario entró en el minuto 61 precisamente por el egarense, una sustitución que confirmó el cambio de roles que se había producido durante el torneo.

Su crecimiento también quedó reflejado en las estadísticas. Dani Olmo participó en los ocho partidos de España en el Mundial, acumuló 497 minutos sobre el césped y repartió dos asistencias decisivas —ante Arabia Saudí en la fase de grupos y frente a Francia en las semifinales—. Unos registros que reflejan la importancia que fue adquiriendo con el paso de los encuentros hasta convertirse en una pieza imprescindible para el campeón del mundo.

Dani Olmo, en el partido ante Francia / Kenneth Fernandez / EFE

Más allá de los números, Olmo deja la sensación de haberse convertido en un futbolista hecho para los grandes torneos. Cuando la presión aumenta y el margen de error desaparece, suele ofrecer su mejor versión.

Aquel jugador que apenas fue actor secundario en el debut ante Cabo Verde terminó levantando la Copa del Mundo como una de las grandes figuras del campeonato. Y lo más llamativo es que ya no parece una sorpresa: el guion se repite demasiado para ser casualidad.