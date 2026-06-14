La trampa saudí mide a una Uruguay sin Araujo

La selección uruguaya arranca este lunes su andadura en el Mundial 2026. Lo hace con ánimo de revancha y la firme intención de enterrar el fracaso de Qatar 2022, donde no pasó de la fase de grupos.

El estreno de la Celeste será en el Hard Rock Stadium de Miami (Miami Stadium durante el Mundial) ante la siempre imprevisible Arabia Saudita. El choque tiene un interés doble para los aficionados españoles, ya que ambos equipos están encuadrados en el Grupo H, el mismo de la selección de Luis de la Fuente.

El partido se jugará después de que España rompa el hielo en el Mundial. El conjunto charrúa saltará al césped de Florida conociendo ya el resultado de su gran rival en el grupo.

La defensa uruguaya cuenta con la baja del central del Barça para el debut mundialista

Para este trascendental estreno, la Celeste contará con una baja capital en su línea defensiva. Ronald Araujo no llegará a tiempo para el debut y queda descartado al seguir recuperándose de su lesión en el gemelo.

En frente, un equipo saudí que ya sabe lo que es dar la sorpresa en el arranque del torneo

El aviso de Argentina

Arabia Saudí ya sabe lo que es dar un golpe sobre la mesa y romper todos los pronósticos en un estreno mundialista. Nadie olvida el impacto que causó en la pasada cita de Qatar, cuando remontó y derrotó por un histórico "1-2 a la Argentina de Leo Messi", un equipo que a la postre terminaría coronándose como campeona del mundo.

Por este motivo, el cuerpo técnico charrúa ha insistido durante toda la concentración en la necesidad de mantener la máxima concentración defensiva, evitar cualquier exceso de confianza y plasmar sobre el césped la garra histórica para evitar sorpresas.

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El arbitraje del encuentro correrá a cargo del italiano Maurizio Mariani, de 44 años. El grupo llega listo para afrontar un debut que empezará a definir el destino del grupo de España.