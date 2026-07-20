Tragedia en las celebraciones del Mundial: muere un niño de 13 años en Ciudad Rodrigo por el derrumbe de una fuente

La localidad salmantina de Ciudad Rodrigo ha decretado tres días de luto oficial por la muerte esta madrugada de un menor de trece años, con otro herido grave, al derrumbarse la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, en Ciudad Rodrigo (Salamanca), durante las celebraciones por la victoria de España en el Mundial de fútbol.

El municipio está consternado, según han trasladado a EFE fuentes municipales, y el Ayuntamiento ha estado desde el primer momento al lado de las familias y pendientes de la evolución de los accidentados.

En torno a las 00.30 horas se produjo la fractura de la fuente, que es de mampostería, que provocó la muerte del citado menor, otro grave y un tercero que fue atendido en el centro de salud de Ciudad Rodrigo y dado de alta, según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Salamanca.

En el momento del suceso había unas cincuenta personas en el lugar celebrando la victoria de España. El servicio de emergencias 112 de Castilla y León detalló que en torno a las 00.33 horas recibieron varias llamadas alertando del colapso de la fuente sobre algunas de las personas que se encontraban concentradas en el lugar.

El 112 dio aviso del incidente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar. Asimismo, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares del menor fallecido.