Toscana Viar, nutricionista de la selección española, desvela cuál es el alimento estrella del equipo

En el deporte de élite, el rendimiento no depende solo del entrenamiento o del talento dentro del campo. Cada detalle cuenta, y la alimentación se ha convertido en una pieza clave para que los futbolistas puedan rendir al máximo nivel y recuperarse mejor.

Por eso, las selecciones y clubes trabajan con equipos de profesionales que se encargan de cuidar al milímetro la dieta de los jugadores, adaptándola a sus necesidades físicas y a la exigencia de la competición.

La nutricionista de la selección española, Toscana Viar, ha respondido a unas preguntas rápidas de 'La Vanguardia'. Preguntada por quién es el jugador que más se cuida, la experta reconoce que hay muchos muy disciplinados, aunque si tuviera que destacar a uno se quedaría con Mikel Merino.

Merino, en el partido disputado por España ante Cabo Verde / RONALD WITTEK / EFE

Sobre quién es el que pide más "cosas raras", la nutricionista comenta que no es lo habitual, pero menciona a Marc Cucurella como el más particular en ese sentido.

En cuanto a la alimentación del grupo, explica que no hay un jugador especialmente "glotón", ya que todos siguen bastante bien las pautas: "Todos comen bastante, pero comen mucho cuando necesitan y lo que tienen que comer".

Toscana destaca a Marcos Llorente como el que más sabe de nutrición, y respecto a las quejas, asegura que prácticamente no existen, en parte porque el grupo está muy acostumbrado a seguir normas y a trabajar con disciplina: "No les dejamos que se quejen".

Marcos Llorente / @Atleti

En relación con la dieta, aclara que no hay alimentos prohibidos como tal, sino recomendaciones ajustadas al rendimiento. Eso sí, destaca el boniato como uno de los alimentos más importantes dentro de la alimentación del equipo: "Es uno de nuestros alimentos estrella".

Noticias relacionadas

Sobre la pregunta de '¿qué tal come Lamine Yamal?', la nutricionista asegura que "come muy bien igual que todos los demás, ya que todos son superprofesionales. Saben lo que tienen que hacer y la verdad es que no me puedo quejar".