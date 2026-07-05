Del tormento personal de Cherki al consejo más sincero de Makélélé: "Sé paciente. Francia te necesita"

Es muy fácil tenerlo todo bajo control cuando las cosas van sobre ruedas. En el fútbol pasa exactamente como en la vida misma: se demuestra quién realmente vale cuando las cosas están cuesta arriba, cuando incluso levantarse de la cama parece una batalla. Cuando el balón no entra, cuando el entrenador no te tiene en cuenta o cuando la situación extradeportiva es peliaguda. Esta es la situación de Rayan Cherki, según informan en Francia.

El futbolista del Manchester City no está disfrutando del Mundial con Francia. No porque le falte fútbol, que de eso va sobrado. Tampoco porque le falte personalidad, que siempre tuvo incluso demasiada. El problema es otro: primero, deportivo, ya que está jugando realmente poco y debe aprender a canalizarlo. Después, personal. L’Équipe ha descrito una situación extradeportiva delicada que incluso le estaría generando problemas para poder descansar como es debido y que le hace estar más nervioso de lo habitual. En ese marco se explicaría el episodio que protagonizó tras el Francia-Suecia al nergale el salud a Deschamps.

Cherki jugó unos pocos minutos ante Paraguay / SARAH YENESEL / EFE

Jugar en Francia va carísimo, especialmente si eres jugador de ataque. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola... ¿A quién quitarías si fueras Deschamps? De momento, el seleccionador de Bayona ha optado por dejar constantemente en el banquillo a un Rayan Cherki que viene de firmar 15 pases de gol y 10 dianas en su primera temporada en el Manchester City. Nada mal para un futbolista que no ha sido titular indiscutible, que se estrenaba en una de las ligas más exigentes del mundo, especialmente a nivel físico, y que contaba con la presión extra de tener que demostrar sobre el campo que no es uno de esos casos de jóvenes futbolistas cargados de talento, pero sin cabeza.

Hasta la temporada 2024-25, en la que realmente se echó el Lyon a la espalda con 13 goles y 21 asistencias, Cherki había sido señalado varias veces en Francia como un jugador irascible, que perdía los nervios y con actitudes puntuales poco profesionales. Y en cierta parte era así, porque, a nivel de calidad, es uno de los futbolistas más talentosos que ha producido Francia en el siglo XXI.

Poco a poco, eso fue quedando atrás. Se puso el mono de trabajo, entendió que también debía sumar en defensa y aceptó con Guardiola no salir siempre en el once. Pero con Francia solo ha jugado 61 minutos en cinco partidos, una media de 12,2 por encuentro. Sumado a los problemas personales que no ayudan a la gestión profesional, le está costando disfrutar de la experiencia.

"Tendrías que preguntarle a los que jugaron más. Habiendo jugado la mayor parte desde el banquillo... incluso para nosotros fue agotador", dijo el futbolista del Manchester City después de volver a comer banquillo ante Paraguay. ¿Dardo a Deschamps? Para muchos sí, para muchos no. Tras el partido se le vio celebrar el triunfo con Deschamps luciendo un sombrero de Napoleón.

Consciente de ello, decidió tomar acción una leyenda de la selección gala: Claude Makélélé. Ahora comentarista deportivo, el francés, en zona mixta, le dedicó unas bonitas palabras: “Sé que tu calidad es increíble. Sé paciente”, le decía. “Para ti es fácil decirlo”, le respondía Cherki. “Lo sé. Sé paciente. Llegará tu momento. Lo sé. Francia te necesita. Tu calidad. Confía en mí. Puedes jugar de ‘10’. Cuando tengas una oportunidad, disfrútala”, añadía, consciente de su sufrimiento.

“Muchas gracias”, le devolvió un Cherki que esbozó una sonrisa. Quizás era lo que necesitaba escuchar. Cherki no necesita que le expliquen que tiene talento. Lo sabe él, lo sabe Francia, lo sabe Guardiola y lo sabe Deschamps. Lo difícil, para los futbolistas como él, no es sentirse buenos. Lo difícil es sentir que los tienen en cuenta.

Cherki es un genio inquieto. Siempre lo ha sido. Un genio inquieto, esperando su turno en una selección donde cada minuto cuesta una barbaridad, y además en medio de una tormenta personal. Cómo se encaran estos momentos marca la diferencia entre ser un gran jugador o una estrella. Cherki, pese a todo, está enfocado en lo segundo.