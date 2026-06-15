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Mundial 2026

Tori Penso hace historia como segunda mujer en arbitrar en un Mundial masculino

La francesa Stéphanie Frappart abrió el camino como colegiada principal del Alemania-Costa Rica de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022

Tori Penso, en una imagen de archivo

Tori Penso, en una imagen de archivo / EFE

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EFE

La estadounidense Tori Penso arbitrará el jueves el partido del grupo A del Mundial 2026 entre República Checa y Sudáfrica, en Atlanta, y se convertirá en la segunda mujer en dirigir un encuentro de la máxima competición de selecciones masculina.

Penso seguirá la senda que abrió la francesa Stéphanie Frappart, quien fue la colegiada principal del Alemania-Costa Rica de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Stephanie Frappart se convierte en la primera árbitra en dirigir un partido en la historia del Mundial.

Stephanie Frappart se convirtió en la primera árbitra en dirigir un partido en la historia del Mundial / AFP

En Atlanta, Penso estará asistida en las bandas por las también estadounidenses Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt.

La estadounidense fue la encargada de dictar justicia en la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, en Sídney, donde salió victoriosa la selección española tras imponerse 1-0 a Inglaterra.

Larga trayectoria

En una entrevista a la FIFA, afirmó que empezó a arbitrar partidos de fútbol masculinos y femeninos de manera informal cuando tenía apenas 14 años, como una forma de sacarse un dinero para sus gastos.

Estudió publicidad sin dejar del todo el mundo del fútbol. Más tarde, dejó su trabajo en una agencia de publicidad y lo que parecía un afición o un trabajo temporal se convirtió en su vocación.

Partidos oficiales de Tori Penso

Tori penso hará historia / FIFA

Penso ha sido una auténtica pionera en el arbitraje femenino de Estados Unidos. En septiembre de 2020 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la MLS en más de 20 años, de acuerdo con la FIFA.

Penso, de 39 años, integra el cuerpo de árbitros internacionales de la FIFA desde 2021. Ese año fue la primera mujer en liderar un equipo arbitral íntegramente femenino en una competición masculina organizada por la Concacaf, al dirigir un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA.

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En 2022 también dirigió cinco partidos de la Copa Mundial Femenina sub-20, en Costa Rica, incluida una de las semifinales.

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