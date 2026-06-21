Torbellino Oyarzabal

El decepcionante estreno de España en el Mundial ante Cabo Verde (0-0) dejó muchos nombres propios señalados. Entre los que más críticas recibieron estuvo Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad fue noticia en negativo después de no tocar un solo balón en la primera media hora de juego y sus intervenciones en el resto del encuentro dejaron una sensación muy fría.

Lejos de venirse abajo, el atacante, que repitió titularidad ante Arabia Saudí, salió dispuesto a dar un golpe sobre la mesa en la segunda jornada de la fase de grupos. En apenas 25 minutos, Oyarzabal ya había marcado un doblete y repartido una asistencia, participando en los tres tantos del conjunto que dirige Luis de la Fuente.

Un centro raso, medido y potente del '21' sirvió para que Lamine Yamal abriera la lata a placer, empujando el balón en el segundo palo. Después, dos apariciones de oportunista en el área sirvieron para ampliar la goleada y disipar de un plumazo las dudas que habían aparecido tras la primera jornada.

Más allá de los dos goles, Oyarzabal volvió a dejar esa sensación de que cuando se pone la camiseta de España se transforma y se convierte en un futbolista todavía más decisivo que la gran versión que muestra con su club. Incluso pudo completar su hat trick particular antes del descanso con un disparo con el exterior aprovechando la salida del guardameta rival que terminó estrellándose en el larguero.

Oyarzabal, junto a Dani Olmo y Lamine / Lavandeira Jr / EFE

El dato es claro y demuestra el cambio de España de un partido a otro. Antes del minuto 25, ante Cabo Verde Oyarzabal ni siquiera había tocado la pelota, mientras que ante Arabia Saudí ya sumaba tres participaciones de gol.

Con sus dos tantos, el delantero alcanza los 27 goles como internacional absoluto en 55 partidos (además de 11 asistencias). De esta forma supera a Emilio Butragueño y empata a Fernando Morientes en el 7º puesto de la tabla de goleadores históricos. Por delante solamente tiene a Fernando Hierro (29), David Silva (35), Álvaro Morata (37), Fernando Torres (38), Raúl (44) y David Villa (59).

Además, según Opta Oyarzabal es solo el segundo futbolista desde 1966 que logra marcar o asistir en tres goles en los primeros 25 minutos de un partido del Mundial, después de Laszlo Fazekas, que lo hizo con Hungría ante El Salvador en 1982.