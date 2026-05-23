¿Tongo o suerte? El curioso sorteo que llevó al vicepresidente de Paraguay al Mundial 2010

El Mundial de Sudáfrica 2010, el de la primera y única estrella de España, escondió una historia tan afortunada como sospechosa. Una promoción bancaria en Paraguay sorteaba un viaje para acompañar a la Albirroja durante la Copa del Mundo, pero el premio acabó en manos de Emilia Alfaro, diputada y esposa del entonces vicepresidente Federico Franco. Ella decidió cedérselo a su marido y la suerte, de repente, empezó a parecer demasiado oportuna.

La selección guaraní, sólida y competitiva, avanzaba en el torneo con una solidez enorme hasta que España se cruzó en su camino, liquidándola por la mínima con un solitario gol de David Villa en los cuartos de final. Pero antes de aquel cruce en Johannesburgo, Paraguay había debutado ante Italia con un empate a uno que un afortunado vivió completamente gratis. La gran pregunta era si aquello había sido pura suerte o si el premio ya tenía dueño de antemano.

Emilia Alfaro, la gran afortunada

Hablamos de una promoción que lanzó el Banco Visión en Paraguay antes de la Copa del Mundo de hace ya 16 años. Qué rápido pasa el tiempo. Curiosamente, el sorteo le tocó a la diputada Emilia Alfaro, que quiso ceder el privilegio de acompañar a la selección en el Mundial a su marido, el vicepresidente del país Federico Franco.

Paraguay se enfrentó a España en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 / EFE

Una experiencia reservada para alguien que difícilmente podría costearse todo lo que supone ir a una Copa del Mundo acabó en manos de alguien completamente capaz de afrontarlo. “Mi señora fue beneficiada con un pasaje”, explicó a varios medios de comunicación.

Dos conflictos: el sorteo y la constitución

La noticia corrió rápido por el país. Algunos destacaban la suerte que tuvo Emilia; otros señalaban que ese sorteo estaba previamente pactado. Sea como fuere, acababa de surgir otro problema: si él iba al Mundial, no podía ir el presidente Fernando Lugo. Constitucionalmente, ambos no podían estar ausentes al mismo tiempo.

Hay que entender que he tenido unas vacaciones muy cortas. Consulté al presidente la posibilidad de ir con el sorteo de mi esposa y dijo que no había ningún problema Federico Franco — Vicepresidente de Paraguay en 2010

“Hay que entender que he tenido unas vacaciones muy cortas. Consulté al presidente la posibilidad de ir con el sorteo de mi esposa y dijo que no había ningún problema. Ojalá que él vea la final”, declaró.

Reunión en Rusia

Algunos medios explicaron que Lugo solo iría al Mundial en el caso de que Paraguay superase la fase de grupos, algo que logró, llegando hasta los cuartos de final, evitando el conflicto constitucional mencionado, pero no hay registros de su presencia en el choque crucial contra España en Johannesburgo, duelo celebrado el 3 de julio de 2010. Tampoco del vicepresidente Franco.

Por su parte, no perdió el tiempo y también aprovechó su estancia en Sudáfrica para trabajar. Tras el debut ante Italia, se trasladó a Rusia para participar en un Foro Económico. Un viaje que el propio Franco tuvo que aclarar que nada tenía que ver con el supuesto ofrecimiento de armas por parte de los rusos a Paraguay y que su intención no era otra que poder ampliar el mercado cárnico del país a Europa, más allá de únicamente Rusia, destino histórico clave para la carne paraguaya.

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Nunca se demostró que hubiera tongo, pero la casualidad fue demasiado jugosa como para pasar inadvertida: un sorteo pensado para acercar el Mundial a un aficionado terminó llevando a Sudáfrica al vicepresidente de Paraguay. Dieciséis años después, la Albirroja regresa al torneo en el Grupo D, junto a Estados Unidos, Australia y Turquía. ¿Habrá algún afortunado en el debut ante uno de los países anfitriones?