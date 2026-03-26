Tonali y Kean evitan el fracaso de Italia en la repesca del Mundial

Italia no está dispuesta a volver a fracasar en una repesca. La 'Azzurra', con el recuerdo de los fatídicos play-offs de 2017 y 2022 (ante Suecia y Macedonia del Norte), sacó esta vez esa garra que tanto caracterizó a Gattuso en su época como futbolista para terminar superando a Irlanda del Norte en Bérgamo. No fue fácil, y menos todavía lo será la final, pero los italianos superaron el primer escollo gracias a una volea imparable de Sandro Tonali cerca de la hora de partido que, sumada al 2-0 de Moise Kean, evitaron el ridículo ante jugadores de segunda y tercera categoría.

Y es que la primera mitad fue una muestra muy clara de por qué Italia no ha participado en los últimos dos Mundiales y por qué debe disputar una repesca por tercera ocasión consecutiva. Y la conclusión es la siguiente: no le será fácil estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Porque la calidad escasea, porque sufrió contra Irlanda del Norte y porque Gales o Bosnia no se presentarán en la final con futbolistas de Segunda y Tercera División.

Bastoni, en el foco

Pese a un inicio arrollador, se quedó seca la selección capitaneada por Donnarumma antes del descanso, en unos primeros 45 minutos donde Bastoni acaparó todo el protagonismo. Se llevó Gattuso el partido a Bérgamo para evitar pitos hacia él, pero el central del Inter deseado por el Barça parecía empeñado en ello. Poco contundente en área propia, dubitativo con sus compañeros y fallón en los envíos en largo. Pero no acabó con la paciencia de los hinchas italianos porque también mostró intensidad en un pique con un rival y porque fue de lo poco destacado en ataque: dos remates peligrosísimos de cabeza.

Bastoni se encaró con un rival durante la semifinal d ela repesca / Europa Press

Poco más pudo llevarse Italia a la boca, más allá de un centro-chut de Dimarco envenenado, un rechace que no pudo cazar 'in extremis' Tonali y dos disparos de Moise Kean y Retegui, una dupla delantera de poco renombre y prácticamente desaparecida en el New Balance Arena, lo que provocó varias escenas de silbidos, acentuados en los acercamientos sin éxito de Irlanda del Norte con Galbraith desperdiciando la más clara.

Tonali salva a un país entero

Pero la segunda mitad ya fue otra historia. Moise Kean la tuvo en el 54' y Sandro Tonali evitaría el ridículo italiano dos minutos después, cazando una volea desde la frontal del área imparable para el guardameta de la Championship Charles. Estalló de alivio Gattuso, estalló de alivio Bérgamo, estalló de alivio Italia.

Noticias relacionadas

Ya sin la presión de una posible prórroga, Italia empezó a soltarse y Moise Kean buscó su gol una y otra vez. Y a la tercera fue la vencida. Tras una primera media chilena más espectacular que efectiva, el delantero de la Fiorentina -asistido por Tonali- sentenció la eliminatoria en el 80' definiendo en el área tras un gran gesto técnico. La 'Azzurra', más cerca de su primer Mundial tras 12 años de ausencia, ya espera rival en la gran final.