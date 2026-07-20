Tomás Roncero lo vuelve a hacer y se rinde ante Ferran Torres: "Olé tus huevos"

Nadie confiaba, pero España vuelve a ser campeona del mundo por segunda vez en la historia. Sí, la selección de Luis de la Fuente. La que empató contra Cabo Verde. La que recibió miles de críticas. En silencio, un grupo de jugadores ha hecho historia al vencer a Argentina en la final del Mundial, disputada en el MetLife Stadium, gracias al gol de Ferran Torres (1-0).

El partido ha sido controlado de principio a fin por parte de España, donde Argentina no ha gozado de ninguna oportunidad clara hasta el gol del atacante del FC Barcelona. La selección de Lionel Scaloni tuvo claro el plan de partido; encerrados atrás y esperando una individualidad de Leo Messi, pero nunca llegó. España gozó de multitud de ocasiones, pero cuando va tanto el cántaro a la fuente al final se rompe. Y así sucedió.

La final del Mundial 2026 está dando mucho de qué hablar y unas de las personas que ha ido siguiendo el partido ha sido Tomás Roncero, periodista del Diario AS y colaborador de 'El Chiringuito', a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.

El periodista ha alucinado con el arbitraje casero de Slavko Vincic: "Ellos sacuden, pero ni una tarjeta". En total, el conjunto de Scaloni recibió un total de cinco amarillas y una expulsión a Enzo Fernández tras una dura patada a Pau Cubarsí.

Con el paso de los minutos, Roncero veía cada vez más probables los penaltis, pues "el Dibu Martínez es un muro. No hay manera de batirle".

Una de las cosas que no ha entendido de ninguna de las maneras ha sido el gol anulado a Nico Williams: "El escándalo del Mundial. Nos han robado un gol legal. Es para irse del campo. Mundial manchado por un arbitraje unidereccional empeñado en regalar el título a Argentina. Repugnante".

Con el tanto de Ferran Torres, el colaborador de 'El Chiringuito' ha estallado de alegría: "Vamoooooos, Ferran de mi vida. Olé tus huevos, crack, Viva España, joder. A seguir luchando jabatos,. Viva España".

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Por último, Roncero ha comentado "la segunda estrella es nuestra: reyes del mundo. ¡Tomaaaaaa!".