MUNDIAL 2026
Tomás Roncero sigue sin entender la actitud de Leo Messi: "Me hierve la sangre"
El colaborador de 'El Chiringuito' compartió una nueva reflexión a través de su cuenta personal de X
La final del Mundial 2026 sigue dando mucho de qué hablar. El partido fue controlado de principio a fin por parte de la selección de Luis de la Fuente, aunque el gol se hizo esperar hasta el primer minuto de la segunda parte de la prórroga, donde Ferran Torres derrumbó la portería de Emiliano Martínez. La Albiceleste intentó igualar el encuentro en los últimos minutos para forzar la tanda de penaltis, pero Pau Cubarsí evitó la ocasión más clara que tuvieron al despejar un balón a córner. De no haberlo hecho, la jugada habría acabado en gol.
Una de las imágenes que dejó la final disputada en el MetLife Stadium fue el reencuentro entre Lamine Yamal y Leo Messi, quienes coincidieron por primera vez sobre un terreno de juego. Sin embargo, ambos ya se habían coincidido durante la sesión organizada por SPORT y UNICEF en 2007, cuando el de Rocafonda era apenas un bebé y el actual jugador del Inter Miami acababa de disputar sus primeros partidos con la camiseta azulgrana.
Fue el último gran partido del ex del Barça y no pudo despedirse por todo lo alto, aunque el futbolista puso en valor el recorrido de la selección de Lionel Scaloni durante la competición. En un comunicado publicado en Instagram, Messi reconoció que "el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida".
"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", expresó.
Sin embargo, la actitud del futbolista del Inter de Miami durante la final del Mundial no pasó desapercibida, sobre todo por cómo actúo en la expulsión de Enzo Fernández. En ese instante, Marc Cucurella fue a hablar con él y se tapó mínimamente la boca, lo que podría haber sido expulsión directa después del cambio de normativa tras lo ocurrido con Prestianni y Vinicius.
Messi no dudó en pedir al colegiado Slavko Vincic que fuese al VAR a revisar la acción del reciente fichaje del Real Madrid, algo que no gustó para nada a la afición española.
La opinión de Tomás Roncero, al descubierto
Ayer, Tomás Roncero, periodista del Diario AS y colaborador de 'El Chiringuito', compartió su opinión al respecto a través de su cuenta personal de X, donde empezó diciendo que "cada vez que veo repetidas las escenas de Messi tras la expulsión de Enzo más me hierve la sangre".
"Intenta echar a Marc Cucurella acudiendo al árbitro para acusarle de lo que no había hecho. Otro jugador argentino se tira solito a 20 metros y Leo pide revisión del VAR. Y es capitán", concluyó.
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