Tomás Roncero lanza una grave acusación por la polémica arbitral del Mundial: "Infantino tiene un plan"

La victoria de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando mucha polémica. La anulación del gol que habría supuesto el 0-3 para la selección africana y el posible penalti sobre Mohamed Salah han provocado una oleada de críticas al arbitraje, hasta el punto de que muchos consideran que esas acciones cambiaron por completo el partido.

Sin embargo, Tomás Roncero dejó muy claro en 'El Chiringuito' que lo ocurrido va mucho más allá de una simple decisión arbitral: "Las cosas que ha hecho Infantino durante este Mundial nos han avergonzado a todos. Sabemos que tiene un plan, y es que Argentina tiene que llegar lo más lejos posible, y no se corta".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. / a

El periodista aseguró que el conjunto de Scaloni juega con una tranquilidad, ya que cuenta con un respaldo que otras selecciones no tienen: "El poder de España es jugar bien al fútbol y puede que hasta nos dé para ganar, pero el plan de Argentina es: 'Tranquilos, tenemos el colchón de seguridad que se llama organización de FIFA'. Y ya no te digo Trump detrás".

Para el tertuliano, la entrada de Messi en la primera jornada del Mundial merecía la expulsión y recordó que "todo el Senado dijo que era roja", convencido de que aquella decisión pudo cambiar por completo el campeonato del capitán argentino: "Hubiera cambiado todo el Mundial de Messi. Mínimo dos partidos fuera".

Roncero recurrió a las estadísticas para defender su teoría y comparó los penaltis señalados a favor de varias selecciones en los últimos Mundiales: "Los últimos doce partidos de Argentina en un Mundial, ocho penaltis a favor. ¿Sabes cuántos tiene España? Cero". Para él, esos números no son casualidad porque "en cualquier duda saben que les van a pitar un penalti. Es un salvavidas, y lo saben los jugadores de Argentina".

El periodista cree que toda esta polémica está provocando el efecto contrario al que desearían: "Antes mucha gente simpatizaba con Argentina sin ser argentina y ahora la gente está muy quemada. Mucha gente dice que está hasta el gorro de que Argentina vaya ganando".

Con Inglaterra todavía en el cuadro, Roncero confesó que ahora mismo es su "penúltima esperanza" para frenar a la vigente campeona del mundo, ya que la última sería España. Sin embargo, tampoco se mostró demasiado optimista y lanzó una predicción que volvió a generar un revuelo en el plató.

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"Hay tarjeta de Bellingham. Se la sacarán para que no esté en la semifinal contra Argentina. Dicho queda. No puede jugar contra Argentina. Yo aviso. Hay que avisarle", zanjó el periodista.