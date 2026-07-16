Tomás Roncero explota tras el pase de Argentina: "Ni me presento al del 2030"

La victoria de Argentina ante Inglaterra, lograda con una remontada fulminante en menos de diez minutos, ha disparado la confianza de la afición albiceleste. Muchos seguidores ya dan por hecho que levantarán el título el domingo, una actitud que ha irritado profundamente a Tomás Roncero, quien acusa a parte del entorno argentino de "menospreciar" a España y de restar valor al camino de la selección hacia la final.

El periodista, visiblemente afectado por la tensión previa al partido, aseguró que lleva noches "hasta las cuatro de la mañana" viendo vídeos de aficionados españoles emocionados, mientras observa cómo desde Argentina se alimenta una narrativa de superioridad.

Roncero, contra la euforia albiceleste

Roncero sostiene que Argentina llega "agrandada" a la final y que muchos de sus seguidores consideran que ya han ganado su Mundial tras eliminar a Inglaterra. Esa sensación de triunfo anticipado es, según él, el origen de su enfado.

"Argentina van de agrandados. Y ya han dicho que ya han ganado su mundial por ganar a Inglaterra. ¡Le quiero ver el domingo!", afirmó, subrayando que la final será el verdadero examen para ambos equipos.

El periodista también lamentó que desde Argentina se cuestione la fortaleza emocional y competitiva de España: "Que no tiene corazón ni huevos España, no los conocen. ¡No los conocen! Y no van a conocer el domingo."

Una final convertida en cruzada personal

En su intervención, Roncero mezcló orgullo, desafío y una promesa que ya circula por todas las redes. Para él, ganar el domingo tendría un valor histórico: "Yo si gano el domingo me vale por tres mundiales. Si gano el domingo ni me presento al del 2030 de España. Ni me presento, porque estaré todos los días sacándole el vídeo."

El periodista insistió en que la victoria española sería una respuesta directa al menosprecio que, según él, ha recibido la selección: "Como nos menosprecien se van a enterar. ¡España! Con mayúscula, le va a poner en su sitio."

Roncero cerró su discurso con una declaración de identidad y desafío que refleja el clima emocional previo a la final: "¿Qué cojones ahora? ¡Que me va a decir a mi Argentina! ¡Se van a enterar de como gana España. ¿Y que España no tiene corazón ni huevos? ¡No nos conocen!