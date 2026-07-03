Tomás Guasch predice el España-Portugal: "Ahí está el partido"

Empiezan a aparecer los nervios de cara al lunes. España se enfrentará nada menos que a Portugal en un duelo de máxima exigencia. Dos de las selecciones que partían como favoritas se cruzan antes de lo esperado por el camino del cuadro, y quien caiga en estos octavos de final se despedirá del torneo de manera prematura.

El conjunto de Luis de la Fuente ya prepara mentalmente una cita que puede marcar el campeonato. El objetivo de conquistar el Mundial sigue muy presente en el vestuario español, una meta ambiciosa pero que no parece imposible viendo el rendimiento mostrado hasta ahora. Enfrente estará una Portugal con una plantilla muy equilibrada y un centro del campo de enorme nivel formado por Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes.

Los portugueses llegan después de sufrir mucho ante Croacia. Lograron la clasificación en un final lleno de emoción, con un gol decisivo en los últimos instantes y tras ver cómo a los croatas les anulaban un tanto. El equipo de Cristiano Ronaldo quiere seguir avanzando, aunque todo apunta a un encuentro muy igualado en el que los pequeños detalles pueden resultar decisivos.

El cansancio del centro del campo de Portugal

En el análisis previo del choque, Guasch lo define como el “primer gran partido tremendo de estos octavos de final” y concede una ligera ventaja a España, con un pronóstico de “51%-49%” favorable al conjunto español. En la misma línea, partido igualadísimo.

Sobre el centro del campo portugués, considera que Vitinha llega con el desgaste acumulado de la temporada y que João Neves ya no muestra el nivel desbordante de hace unas semanas. En cambio, destaca la evolución de Pedri y Rodri, que dejaron muy buenas sensaciones en el último encuentro ante Austria y parecen acercarse de nuevo a su mejor versión, asentándose en la “élite del centrocampismo mundial”.

En el resto de posiciones, la sensación es de máxima igualdad. Los guardametas de ambos equipos son vistos como “dos tipos solventes”, mientras que las defensas han ofrecido garantías durante el torneo. España, además, llega con la estadística de no haber recibido goles, apoyada en el buen trabajo de Cubarsí y Laporte y en unos laterales que califica de “magníficos”, como Porro, Llorente y Cucurella, este último considerado un “fichaje extraordinario”.

España ahuyenta los fantasmas del pasado y cumple la profecía de Lamine Yamal / Sport.es

El hambre de Cristiano y el duelo del mediocentro

En ataque, Portugal cuenta con la amenaza de Cristiano Ronaldo y con un futbolista que preocupa especialmente a Guasch: Rafael Leão. Aunque cree que todavía no se ha convertido en la gran estrella que muchos esperan, lo describe como “un personaje capaz de ganarte un partido”. En la selección española, subraya el crecimiento de Lamine Yamal, de quien asegura que “está a la altura de los mejores” y que compite “en lo individual y lo colectivo por lo mejor” de una manera sensacional.

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También aprecia diferencias en la trayectoria de ambos equipos durante el campeonato. Mientras que Portugal ha seguido un camino “bastante lineal” y “normalito”, España ha mostrado una evolución claramente “de menos a más”, algo que considera muy valioso en torneos cortos. La idea final es sencilla: “A ver quién maneja mejor la pelotita, ahí está el partido”.