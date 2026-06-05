La titularidad de Bellingham en el Mundial, en el punto de mira

La temporada de Jude Bellingham no ha sido la mejor. Las lesiones, su bajo rendimiento cuando ha estado disponible, apenas 8 goles y 5 asistencias en 40 partidos, y varios rumores sobre su vida extradeportiva han provocado diversas críticas entre la afición madridista. Las noticias sobre el bajo momento del jugador en el Real Madrid han llegado hasta Inglaterra, dónde no terminan de ver claro que el mediapunta parta como titular indiscutible en este Mundial.

Tuchel, un entrenador contra las jerarquías

Hace ya un año y medio desde que Tomas Tuchel aceptó ser seleccionador de la seleccion inglesa. Desde su llegada, el que fuera entrenador del Chelsea ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de sentar a sus estrellas. Tuchel prioriza el rendimiento inmediato ante el estatus de los futbolistas.

Así lo demostró al dar la lista de convocados el pasado 22 de mayo, cuando decidió dejar fuera a dos grandes estrellas que podian competir también por la posición de mediapunta: el MVP de la final del Mundial de Clubes Cole Palmer y el 6 veces campeon de la Premier League Phil Foden, dos decisiones que sorprendieron a gran parte del país. También fue inesperada la decisión de dejar fuera de la lista al compañero de Bellingham en el Madrid Trent Alexander-Arnold, quien no juega con la selección desde el 7 de junio de 2025.

Si bien esto parecia indicar un camino más sencillo hacia la titularidad para Bellingham, desde Inglaterra apuntan a un jugador que puede hacerse con el puesto: Morgan Rogers. El mediapunta del Aston Villa viene de hacer una temporada espectacular, en la que se ha coronado campeón de la Europa League con gol y asistencia incluidos en la final, y ha ayudado a su equipo a conseguir la cuarta plaza en Premier League. En total, 14 goles y 11 asistencias que ponen en peligro la titularidad del jugador del Real Madrid.

Morgan Rogers celebrando un gol con el Aston Villa / Instagram

Por el puesto también peleará Eberechi Eze, campeón de la Premier League y finalista de Champions con el Arsenal. Esta temporada ha marcado 10 goles y ha dado 5 asistencias, un rendimiento que está por debajo del de Rogers.

Bellingham, poco protagonismo con Tuchel

Desde la llegada del alemán al banquillo, el protagonismo de Bellingham ha sido escaso: apenas ha sido titular en 4 de los 12 partidos que Tuchel ha dirigido. Sin ir muy lejos, el pasado parón de marzo no llegó ni a pesar el césped, aunque tiene cierta justificación, pues volvia justo de lesión.

Inglaterra tiene un amistoso preparatorio ante Nueva Zelanda este 6 de junio y otro frente a Costa Rica el día 10 antes de debutar contra Croacia. Veremos si el seleccionador, que no se ha pronunciado sobre este debate, deicde apostar por el gran momento de forma de Morgan Rogers o no rompe las jerarquías y escoge a Bellingham como figura para la mediapunta.