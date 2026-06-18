Tim Payne, el jugador 'más famoso' del Mundial ya tiene nuevo club

Al primer jugador al que el Mundial le cambió la vida fue a Tim Payne, y lo hizo incluso antes de que comenzara el torneo. El neozelandés pasó de tener apenas 4.000 seguidores en Instagram a superar los 5,9 millones en cuestión de días gracias a un reto viral impulsado por el influencer argentino Valen Scarsini. Este animó a sus seguidores a apoyar al futbolista, que era el jugador con menos seguidores de toda la Copa del Mundo.

La vida de Payne dio un giro radical en muy poco tiempo y se ha convertido en una de las historias más curiosas y llamativas de estas primeras jornadas del Mundial. Pero su crecimiento no se ha limitado a las redes sociales. También ha dado un importante salto en su carrera deportiva.

Tim Payne, de 32 años y lateral derecho, jugaba hasta ahora en el Wellington Phoenix de la máxima categoría australiana. Sin embargo, este jueves el Club Olimpia de Paraguay anunció su fichaje para la próxima temporada.

El internacional neozelandés había disputado 14 partidos este curso con su club, en los que repartió cinco asistencias. En el Mundial también es una pieza importante para su seleccionador, como demostró siendo titular en el debut de Nueva Zelanda ante Irán. La selección oceánica logró un sorprendente empate a dos que mantiene intactas sus opciones de seguir soñando en el torneo.

Una vez concluya el Mundial, Payne tendrá un nuevo reto: luchar por la Copa Sudamericana con Olimpia. El conjunto paraguayo se clasificó para los octavos de final tras acabar líder de un grupo en el que compartió protagonismo con Vasco da Gama, Audax y Barracas Central.

Olimpia es, con diferencia, el club más grande de Paraguay. Conocido como el Rey de Copas, acumula 48 títulos de liga, más que cualquier otro equipo del país. Pero su grandeza trasciende las fronteras paraguayas. En sus vitrinas lucen tres Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y, sobre todo, la Copa Intercontinental conquistada en 1979 frente al Malmö. Aquel año, Olimpia se proclamó campeón del mundo y ahora tendrán en sus filas al futbolista 'más famoso' del Mundial.