Tim Payne, el jugador menos conocido del Mundial que se ha vuelto viral en tan solo un día

De "jugador menos conocido del Mundial" a un millón y medio de seguidores en tan solo un día. Esta es la historia de Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda, que se ha vuelto viral gracias al vídeo del influencer argentino Valen Scarsini.

"¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? Qué pasaría si hubiera un jugador que nos uniera a todos, al que todos apoyemos sin importar nuestra nacionalidad", dijo en su vídeo 'Elscarso'. "Así que busqué en todas las selecciones que juegan el mundial el menos conocido. Y después de analizarlo una por una, lo encontré. Dentro del grupo G, en Nueva Zelanda, se encuentra Tim Payne. Realmente es el menos conocido, no llega a 5000 seguidores. Esta foto con la selección tiene 200 me gusta. Tim Payne es defensor y tiene una tarea muy difícil. Ayudar a que Nueva Zelanda gane su primer partido en un mundial. Nunca ganaron uno".

Tras viralizarse este vídeo, miles de aficionados empezaron a seguir a Tim en redes, comentando e interactuando con sus publicaciones e incluso compartiendo centenares de fotografías de su cromo del Mundial.

"Hay que empezar a nombrar a Tim Payne en todos lados. Hay que hacer videos alimentando la leyenda de Tim Payne. Si tienen el álbum del mundial, suban una foto con su figurita. Yo todavía no lo tengo. Hay que lograr que Tim Payne esté en la boca de todo. El objetivo hasta antes del mundial es ver cuánta gente conoce a Tim Payne antes de que empiece la copa. Hay que armar una buena hinchada para alentarlo en el mundial. Tengo fe que pueden pasar", agregaba el influencer.

En pocas horas, Payne superó los 100.000 seguidores, y apenas un día más tarde, en el momento en el que se escribe esta noticia, ya tiene más de 1,5 millones. La publicación a la que se refería Valen pasó de 276 'me gusta' a más de 538.000.

"Lo de Tim Payne se salió de control. ¡Me va a bajar la presión! El video llegó hasta creadores que no son ni del mundo del fútbol. Todo el mundo está compartiendo la foto de Tim Payne en el álbum. Y nuestro querido Tim ya sabe de esto", agregaba 'ElCarso' en otro vídeo. "Eso sí, ya la próxima semana lo vamos a poder ver en acción. A mí me gustaría que le pongamos un apodo a Tim Payne. Por lo que se ve es un jugador con mucho huevo".

Payne, actual jugador del Wellington de la A League de Nueva Zelanda, suma más de 50 partidos con los 'all whites', incluyendo una presencia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde enfrentó a la Brasil de Neymar Jr., Marcelo o Thiago Silva.

Tim Payne, ante Neymar en los Juegos Olímpicos de 2012 / @timpayne__

La respuesta de Payne

Al ver el gran movimiento en su cuenta de Instagram, Payne decidió grabar un vídeo dando las gracias a Valen y a la gente por su apoyo.

"Hola a todos, muchísimas gracias por todo su apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolinguo", empezó diciendo Tim en español. "Primero que nada, quiero agradecerte enormemente a ti, Valen. Han sido 48 horas bastante intensas, por decir lo menos. También quería expresar mi profundo agradecimiento por representar a mi país en este Mundial y aprecio todo el cariño recibido de todo el mundo. Muchas gracias".

Antes del vídeo, el futbolista también le agradeció en privado al influencer mediante un mensaje en Instagram: "Me preguntaba por qué se estaban volviendo locas mis redes sociales y encontré tu publicación, tío. Te agradezco el apoyo, gracias, hermano".

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Nueva Zelanda, en el grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán, buscará ganar su primer partido en una Copa del Mundo con un jugador que también tiene actualizada su Wikipedia: “Ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, es conocido por su velocidad, regate y definición precisa. Payne, un jugador polivalente reconocido, ha jugado prácticamente en todas las posiciones”.