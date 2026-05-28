Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bernardo SilvaJulián ÁlvarezMapi LeónHorarios MotoGP ItaliaLista Scaloni ArgentinaRoland Garros partidos hoyAlexia PutellasOna BatlleMercado de fichajesClasificación Giro ItaliaEtapa 19 Giro de ItaliaGrupo España Europeo Sub-17Ranking ATP hoyAnthony GordonAsí juega Antonhy GordonXavi PascualCuándo juega JodarDjokovic Roland Garros 2026Dinero Ramos SevillaRiquelme FlorentinoKilian JornetPlayoffs ascenso Primera RFEFRafa NadalHija GuardiolaMaldiniPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Cuánto tiempo antes puede una selección sustituir a un lesionado en el Mundial 2026

Esto dicen las normas de la FIFA respecto a una posible lesión de un jugador antes del Mundial

Neymar Jr. con la selección de Brasil

Neymar Jr. con la selección de Brasil / Andre Borges / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México está a la vuelta de la esquina. A falta de escasas semanas para el arranque de la Copa del Mundo, los seleccionadores empiezan a dar a conocer sus listas definitivas, convocatorias que en algunos casos podrían sufrir algún vuelco final antes del inicio de la cita mundialista.

Y es que, como sucede en cualquier ámbito en la vida, siempre pueden surgir imprevistos. En el caso de los seleccionadores, estos podrían llegar en forma de lesión de alguno de sus futbolistas antes del inicio del Mundial. Es una situación desafortunada que nadie quiere experimentar, más todavía si se tiene en cuenta que perderse una Copa del Mundo implica tener que esperar 4 años para disputar la siguiente.

MADRID, 03/10/2025.- Figuras emblemáticas de Estados Unidos, Canadá y México, como las estrellas, la hoja de arce y el águila, dan identidad a Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026 que este jueves fue presentado en sociedad por la FIFA y Adidas, la compañía multinacional alemana de equipamiento deportivo. La pelota combina tecnología de punta a partir de cuatro paneles geométricos y trazos ondulados que aluden a la unión de los tres países organizadores de la vigésima tercera edición del torneo, que por primera vez acogerá a selecciones de 48 países. Cada panel incorpora los colores que representan a los organizadores —azul, rojo y verde—, que se enlazan formando un triángulo alusivo a la inédita unión de tres países como sedes.EFE/ADIDAS***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

El balón oficial del Mundial de 2026 y la Copa del Mundo / Adidas / EFE

Es por esto que es habitual ver a muchos jugadores forzar su físico para poder disputar el Mundial. Sin embargo, en el caso de que sea imposible llegar en forma a la Copa del Mundo, los seleccionadores siempre pueden echar mano de cierta norma de la FIFA que prevé cambios en las convocatorias por estas circunstancias.

Los casos que contempla la FIFA

Según las normas de la Copa del Mundo, un seleccionador podrá sustituir a un jugador inscrito para el Mundial en el caso de lesión grave o enfermedad por otro de la lista provisional como mucho 24 horas antes del inicio del primer partido de su selección en el Mundial. Es algo que da cierto margen a los entrenadores, que no quieren presentarse en una cita de tal calibre sin el 100% de sus futbolistas en un buen estado de forma.

Noticias relacionadas

Hay, sin embargo, una excepción. Si el lesionado es un portero, el entrenador podrá sustituir a dicho jugador por otro de la lista provisional en cualquier momento del torneo.

TEMAS