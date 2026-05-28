Cuánto tiempo antes puede una selección sustituir a un lesionado en el Mundial 2026

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México está a la vuelta de la esquina. A falta de escasas semanas para el arranque de la Copa del Mundo, los seleccionadores empiezan a dar a conocer sus listas definitivas, convocatorias que en algunos casos podrían sufrir algún vuelco final antes del inicio de la cita mundialista.

Y es que, como sucede en cualquier ámbito en la vida, siempre pueden surgir imprevistos. En el caso de los seleccionadores, estos podrían llegar en forma de lesión de alguno de sus futbolistas antes del inicio del Mundial. Es una situación desafortunada que nadie quiere experimentar, más todavía si se tiene en cuenta que perderse una Copa del Mundo implica tener que esperar 4 años para disputar la siguiente.

El balón oficial del Mundial de 2026 y la Copa del Mundo / Adidas / EFE

Es por esto que es habitual ver a muchos jugadores forzar su físico para poder disputar el Mundial. Sin embargo, en el caso de que sea imposible llegar en forma a la Copa del Mundo, los seleccionadores siempre pueden echar mano de cierta norma de la FIFA que prevé cambios en las convocatorias por estas circunstancias.

Los casos que contempla la FIFA

Según las normas de la Copa del Mundo, un seleccionador podrá sustituir a un jugador inscrito para el Mundial en el caso de lesión grave o enfermedad por otro de la lista provisional como mucho 24 horas antes del inicio del primer partido de su selección en el Mundial. Es algo que da cierto margen a los entrenadores, que no quieren presentarse en una cita de tal calibre sin el 100% de sus futbolistas en un buen estado de forma.

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Hay, sin embargo, una excepción. Si el lesionado es un portero, el entrenador podrá sustituir a dicho jugador por otro de la lista provisional en cualquier momento del torneo.