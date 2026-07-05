Thomas Tuchel, sobre las condiciones del partido ante México: "No usaremos viagra"

Inglaterra y México se verán las caras durante la madrugada del domingo al lunes, en un partido correspondiente a los octavos de final. Un encuentro clave para las aspiraciones de ambos conjuntos, con todo en juego y siendo conscientes de que un solo error puede enviarte de vuelta a casa.

Durante los 78 partidos que Inglaterra ha disputado en los Mundiales, nunca antes había afrontado un encuentro con un condicionante que va más allá de la táctica y del fútbol: la altitud. El partido se disputará en el Estadio Azteca, situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Por las características geográficas de su país, Inglaterra no está acostumbrada a competir en estas condiciones.

Los mexicanos, en cambio, ya saben que jugar al fútbol a esa altitud puede dejar sin oxígeno. "Tenemos que aceptar la desventaja. Ellos juegan casi todos en México. Los primeros 15 minutos son cruciales para combatir la presión y no nos podemos quejar", decía Tuchel en la previa del encuentro.

Una previa intensa y 'a la altura' del partido

Inglaterra llega tras remontar a la RD Congo. Lo hizo sufriendo, pero los ingleses terminaron imponiéndose por 2-1 gracias a un doblete de Harry Kane. Por su parte, los mexicanos, coanfitriones del torneo, eliminaron de forma inesperada a Ecuador, teniendo en cuenta los pronósticos previos. Sin embargo, México está desplegando un gran fútbol y convenciendo a todo el mundo.

En cuanto al partido, previsto para las 2:00 de la madrugada (hora española), la previa ha sido muy movida. Se llegó a plantear un cambio de horario debido a la previsión de fenómenos meteorológicos, con la posibilidad de disputarlo a las 20:00 (hora española), es decir, a las 12:00 en Ciudad de México, una opción que habría complicado aún más el encuentro por el intenso calor. Finalmente, el partido no sufrió modificaciones y se jugará a la hora inicialmente prevista.

Otro de los temas que ha marcado la previa ha sido la altitud. En los últimos días se especuló con la posibilidad de que la selección inglesa utilizara Viagra para combatir los efectos de la falta de oxígeno, una información insólita que rápidamente se encargó de desmentir el seleccionador alemán de Inglaterra. "Esa información no nos ha llegado. No es cierto", afirmó Tuchel.

Eso sí, el toque de humor lo puso Jordan Henderson, que disputará su cuarto Mundial. "La Viagra ayuda", bromeó el centrocampista.

Noticias relacionadas

El principio activo de la Viagra, el sildenafilo, es un vasodilatador pulmonar que puede ayudar a mitigar los efectos del mal de altura (hipoxia) provocado por la baja presión atmosférica en zonas de gran altitud.