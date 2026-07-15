Thierry Henry se rinde a España y mata a Francia: "La reputación no te salva. España es una idea maravillosa y merecen estar en la final"

Thierry Henry se rinde a España. El exjugador blaugrana reconoció la superioridad de la Roja ante Francia y dejó claro que son claros favoritos al título. Dio todo el mérito al juego de la selección española y se mostró decepcionado con la falta de ideas de Francia: "La reputación no te salva. Para estar en una final del Mundial, debes quererlo y Francia parece que no lo quiso. Pero también jugaron ante un rival maravilloso. España es una idea trabajada, generosa y perfecta. Merecen estar en la final", aseguró en 'FOX Sports'.

Henry quiso explicar de forma explícita el juego que hace invencible a La Roja y lo comparó con el Barça: "Lo viví como jugador, enfrentándome a ellos, y también como entrenador, jugando contra ellos. También lo experimenté en el Barcelona, jugando con el Barcelona. Hay que entender que el balón debe moverse. Todos tienen que mantenerse en su posición. Confía en tus compañeros y deja que el balón circule. Aquí se puede ver cómo se abren constantemente para atraer al rival. Hay movimiento. Nadie permanece todo el tiempo en el mismo sitio. Ves a los jugadores moverse, pero cada uno ocupa la zona en la que debe estar", explicó.

Y sue análisis fue claro: " Olmo subió y Fabián Ruiz bajó. Ahora juegan por fuera y vuelven a atraerte. No tienen prisa. Parece que van a jugar por la banda, pero no: vuelven hacia dentro. Ahora Fabián Ruiz sube y Olmo sigue retrasado. Sin embargo, cuando Olmo ve el espacio entre líneas y que Manu Koné ha quedado fuera de la jugada, piensa: «De acuerdo, voy a recibir ese balón». ¡Pum! Te he visto. Y entonces recibe.De nuevo, no seas egoísta con el balón. Llévalo al otro lado. 'De acuerdo, voy a liberar a mi extremo'. Baena va a cortar la secuencia. Puede ocurrir. No pasa nada: se recicla la posesión. Rodri tiene el balón. No intenta disparar, sino encontrar a otro compañero. ¡Pum! Se vuelve a empezar. Fabián Ruiz recibe y el balón pasa al otro lado. Ahora hay que evaluar la situación. Acuden dos jugadores. ¡Pum! Juega y acompaña la acción. Es increíble".

Henry explicó que todos estos mecanismos no son nada sencillos: "Parece sencillo, ¿verdad? Van ganando 2-0 en una semifinal del Mundial y se limitan a mover el balón alrededor de Francia como si los franceses no estuvieran allí. Esto es lo que intento explicar. Da igual que juegue Baena, Nico Williams o cualquier otro. Todos saben lo que tienen que hacer desde que tienen nueve años. No importa quién entre o quién se quede fuera. Lo saben. A esto me refiero. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu identidad? Cuando entra un jugador, aunque sea su primer, segundo o tercer partido con la selección, conoce el sistema porque todos juegan dentro del mismo sistema. Parece bastante sencillo cuando te lo explican y cuando ves lo que hicieron. Pero hay que reflexionar sobre ello.".

El exjugador francés también quiso poner en valor a Didier Deschamps, que acaba un ciclo con Francia: "Muchos dicen que simplemente ha tenido suerte, pero discrepo totalmente. Su éxito se debe a sus decisiones y a su capacidad para asumir riesgos en el momento oportuno. Es un hombre sumamente inteligente", sentenció.