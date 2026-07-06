Thierry Henry, sobre el fallo de Oyarzabal: “A este nivel, esos momentos lo definen todo"

España lo intentó durante la primera parte, pero se topó con un muro: Diogo Costa. El guardameta del Oporto y de Portugal estuvo fenomenal para mantener viva a su selección. La realidad es que los de Luis de la Fuente intentaron acercarse a la portería del luso hasta en cinco ocasiones, pero sin poder abrir el marcador.

Sin embargo, hubo un momento crucial del partido. Oyarzabal encaró portería en el minuto 9 de partido y tras el mano a mano, la envío fuera. El delantero se puso las manos a la cabeza lamentando la acción, aunque fue fruto de la precipitación. Una acción más de un atacante.

Parecía fuera de juego, pero no, estaba habilitado tras el gran servicio de Dani Olmo. Y parecía que iba a marcar pero no, cruzó en demasía el tiro ante la salida de Diogo Costa.

Henry puntualiza la acción

Thierry Henry, exjugador de la selección francesa y del FC Barcelona, fue crítico con la ocasión del '9' de la selección española y de la Real Sociedad. "A este nivel, esos momentos lo definen todo. Oyarzabal ha sido uno de los finalizadores más fiables de España durante todo este torneo, así que esperas que entierre esa oportunidad", comenta. Henry considera que se precipitó.

"En cambio, se apresuró. Los grandes delanteros se mantienen tranquilos cuando todo el estadio contiene la respiración: no se precipitan en el remate", dice.

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Oyarzabal, uno de los delanteros que más goles se ha apuntado en el Mundial 2026 / EFE

Oyarzabal se quedó solo, pero Diogo Costa tapó bien y el lanzamiento se marchó fuera. "Lo positivo es que estaba en el lugar correcto. Lo preocupante es que contra Portugal, es posible que no tengas otra oportunidad tan clara como esa. En el fútbol eliminatorio, un fallo puede cambiar toda la historia del partido. Si España no pasa, todos recordarán esa ocasión. Si lo hacen, lo llamarán una advertencia de la que se recuperó. Así de cruel puede ser el fútbol", concluye.