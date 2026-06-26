Thierry Henry, exfutbolista (48 años), explica el motivo por el que Leo Messi es tan letal: "La frontal es como su casa"

El Mundial nos está dejando actuaciones para el recuerdo, y el nivel exhibido por Leo Messi no ha pasado desapercibido para los grandes analistas del torneo. En su segmento táctico televisivo en 'FOX', Thierry Henry ha querido desgranar el verdadero motivo por el que el astro argentino sigue triturando las defensas rivales con una facilidad pasmosa. Para el exfutbolista francés, la clave radica de forma exclusiva en su dominio absoluto de la frontal del área.

El hábitat natural del capitán

El exjugador del FC Barcelona y actual comentarista explicó de forma muy gráfica cómo el capitán de la albiceleste ha hecho de esa parcela del campo su hábitat natural para seguir sumando goles a su casillero personal.

"Hemos hablado de respirar, dormir e incluso tomarse un café en esa parcela central, justo en la frontal del área rival. Todos sabemos que es muy cerca de la portería donde se marcan más goles, pero si sabes merodear por la frontal y entiendes el juego, puedes sumar muchísimos tantos. Lionel Messi sabe exactamente cómo mantenerse ahí, es su casa", sentenció el galo.

La lectura perfecta contra el bloque rival

Para ilustrar su teoría, Henry diseccionó los movimientos del argentino en el reciente duelo ante Argelia, destacando su brillante lectura frente al bloque medio planteado por el conjunto africano. Cuando el equipo amasa la jugada y el balón le llega desde atrás por mediación de Rodrigo De Paul, el argentino encuentra el escenario perfecto en los límites del área.

"Los delanteros tiran desmarques, y si algún defensa sale a taparle, tiene que enfrentarse a la posibilidad de un pase letal de Messi. Si no salen, él mismo dispara y la clava", detalló el analista sobre la constante encrucijada a la que somete a sus marcadores.

Imparable en las transiciones

La ventaja táctica del argentino se multiplica, según explicó Henry, en las jugadas de transición rápida. El francés remarcó que, cuando el balón se mueve hacia los metros finales, el instinto de cualquier defensa es hundirse irremediablemente para proteger el arco, un movimiento de repliegue que el rosarino castiga mejor que nadie.

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"Nadie puede defenderle en transición. Es muy complicado porque todo el mundo se hunde hacia la portería arrastrado por los desmarques. Si eres lo suficientemente inteligente para dar un paso atrás, quedarte en la frontal para recibir el balón y, obviamente, tienes la calidad de Messi, siempre vas a marcar", concluyó el exdelantero.