Thiago Almada apunta a salir del Atlético de Madrid para regresar a Argentina

Thiago Almada fue uno de los fichajes que más ilusión despertó entre los aficionados del Atlético de Madrid la pasada temporada, aunque su bajo rendimiento y el hecho de no contar con la plena confianza del Cholo Simeone parece haber supuesto que su etapa por el conjunto colchonero sea efímera, tras haberle incorporado hace solo un año procedente de Botafogo previo paso cedido por el Olympique de Lyon.

Según se informa desde Argentina y más concretamente desde el Diario Olé, River Plate habría llegado a un acuerdo para incorporar a Almada a cambio de unos 20 millones de euros por el cincuenta por ciento del pase del jugador, por lo que 'El Millonario' estaría dispuesto a realizar una gran inversión para repatriar a un futbolista que hace ya un lustro abandonó la liga de su país.

Thiago Almada, jugador argentino del Atlético de Madrid, jugó en el Atlanta United antes de llegar al fútbol europeo / EFE

Si bien el mediocampista tiene contrato con los rojiblancos hasta 2030, desde el reputado medio argentino se afirma que los mandatarios de los dos clubes implicados habrían cerrado la sorprendente operación en las últimas horas. Además, el ex de Vélez habría dado luz verde a la operación, consciente de que no cuenta con la confianza de su entrenador y de que ganarse un puesto le iba a resultar prácticamente una quimera.

Más protagonismo con Argentina que con el Atlético

Su temporada en el conjunto de LaLiga había sido algo decepcionante, debido a que pese a participar en 41 juegos, la mayoría de ellos fueron entrando desde el banquillo. Además, el hecho de no poder encontrar una posición determinada en el campo ha provocado que sus contribuciones de gol distaran mucho de las expectativas que se habían generado alrededor de su figura: solo cuatro goles y tres asistencias; tres tantos y un pase de gol en Liga, un gol y una asistencia en Copa y una asistencia más en la UEFA Champions League.

Muy distinta es su situación con la albiceleste, pues aun cuando no ha podido destacar demasiado en la Copa del Mundo y todavía no ha realizado ninguna contribución de gol, Lionel Scaloni parece haber dipositado toda su confianza en él. Con la Selección de Argentina, Almada ha sido titular en tres de los cuatro juegos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entrando desde el banquillo en el intrascendente partido frente a Jordania.

Además, el técnico campeón del mundo y bicampeón de América parece vislumbrar en él al encargado de conectar el ataque con el centro del campo, partiendo de banda izquierda pero con libertad para ir hacia adentro.