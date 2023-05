'The Times’ cuestiona a España como sede del Mundial 2030 por el 'caso Vinícius'

El diario británico condena la actitud de las instituciones en el caso Vinicius Y pide que el Gobierno otorgue poderes a LaLiga para eliminar el racismo del fútbol

The Times, uno de los diarios más influyentes y prestigiosos de Gran Bretaña, ha dado su opinión sobre el caso Vinicius en el estadio de Mestalla y ha abordado también los otros casos de racismo que se han dado en el fútbol español. Bajo el titular: ‘La opinión de The Times sobre el abuso racista a los jugadores de fútbol: la vergüenza de España’, la editorial del diario británico remarca que el ataque a Vinicius Júnior pone de relieve el problema de los aficionados españoles con el racismo.

The Times recuerda que el fútbol británico supo solucionar los casos de racismo que se dieron en la década de los 80 y que el Gobierno, junto a las autoridades futbolísticas, supieron actuar con mando dura, elaborándose la ley de Espectadores de Fútbol de 1989, que introdujo órdenes de prohibición de hasta diez años para cualquier persona declarada culpable de usar palabras insultantes, abusivas o amenazantes racialmente. Posteriormente se puso en marcha la campaña Kick It Out para abordar la discriminación a nivel de base y proporcionar un medio para que los aficionados denuncien cualquier atisbo racista.

La editorial señala que las medidas funcionaron y que ahora apenas se dan casos de racismo. "Nadie diría que el juego inglés de hoy es perfecto (el racismo abunda en las redes sociales), pero los incidentes de abuso racista en los partidos ahora son extraordinariamente raros y el fútbol inglés se ha convertido en un modelo de diversidad e inclusión para el resto del mundo", enfatiza The Times.

Abordando el caso Vinicius, asegura que "se produjeron escenas vergonzosas en España el fin de semana cuando los hinchas corearon insultos a Vinicius Júnior", del que hace una encendida defensa: "Vinicius ha sido claramente defraudado en todos los niveles del fútbol español: por un árbitro que no sacó a los jugadores del terreno de juego el domingo siguiendo los protocolos internacionales e incluso acabó expulsando a Vinícius en el minuto 97 tras un altercado; por La Liga, que dirige la liga, y la asociación española de fútbol, que no han logrado abordar el racismo en su deporte; y por la policía y los fiscales que no han llevado ante la justicia a ninguno de los torturadores del jugador. Sin embargo, cuando Vinicius escribió en Instagram que "el racismo es normal en LaLiga", la respuesta de Javier Tebas, presidente de LaLiga, fue atacar al jugador por no acudir a las reuniones para discutir el problema.

Así pues, The Times pone en duda que España pueda organizar el Mundial de 2030 si no toma medidas decisivas para eliminar el racismo en las competiciones domésticas: "El gobierno haría bien en otorgar a La Liga estos poderes, si eso es lo que se necesita para eliminar el racismo del juego. España se prepara para presentar su candidatura junto a Portugal y Marruecos para albergar el Mundial de 2030. Seguramente es impensable que España pueda ser elegida para el torneo a menos y hasta que tome medidas decisivas para eliminar el racismo del juego doméstico. Después de todo, La Liga ocupa el segundo lugar después de la Premier League inglesa como la liga de fútbol más rica del mundo. Sus partidos atraen a una audiencia global. ¿Qué tipo de señal envía al mundo si no puede proteger a un joven talento prodigioso como Vinícius del abuso de los fanáticos? Treinta años después de Gran Bretaña, España necesita Kick It Out".