El terrible gafe de Marco Reus en los grandes campeonatos

Segundo mundial que el habilidoso extremo del Borussia Dortmund se pierde por lesión tras su ausencia en 2014 Tampoco estuvo presente en las últimas dos fases finales de la Eurocopa

Marco Reus no estará en el próximo Mundial de Qatar con Alemania. Hansi Flick da hoy jueves la lista definitiva de su selección para la cita que arranca la próxima semana y se ha conocido que en el listado no estará el jugador del Borussia Dortmund.

Reus no se ha podido recuperar a tiempo de una lesión de tobillo que sufrió el pasado mes de septiembre, y con ello se confirma su gafe con las lesiones en los grandes campeonatos de selecciones.

Y es que el rubio extremo no pudo proclamarse campeón con la 'Mannschaft' en la cita de Brasil 2014 al caer lesionado en el último amistoso de preparación ante Argelia. Sí pudo jugar en Rusia 2018, donde Alemania fracasó de manera estrepitosa cayendo en la fase de grupos.

El gafe de Reus no se queda en los mundiales, ya que las lesiones también le han dejado fuera de las dos últimas fases finales de la Eurocopa, la última el pasado verano.Su seleccionador le ha esperado hasta el final, pero el jugador no ha superado sus problemas de tobillo y no formará parte de la convocatoria germana. Se probó jugando recientemente unos minutos ante el Bochum, pero no se encontró bien y definitivamente no estará en la cita qatarí.Alemania, que será rival de España en la fase de grupos, pierde así a otro referente en el ataque tras confirmarse la ausencia de Timo Werner. La maldición de los grandes campeonatos para Marco Reus sigue vigente.