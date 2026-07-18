Teresa Messía, psicóloga: “Lamine Yamal no se compara con Messi, y eso, aunque parezca solo humildad, es una forma de gestionar las expectativas como joven”

Una de las cosas que ha demostrado la selección española es que el grupo va por encima del talento individual. España vuelve a tener en sus manos la posibilidad de sumar otra estrella a su camiseta. La selección se enfrentará a Argentina, la vigente campeona del mundo y la que posee a un jugador llamado Leo Messi, el mejor jugador de la historia.

Una final que pocos imaginaban, ni siquiera en el más optimista de los escenarios. Parece que sea un guión escrito de antemano, y se le suma muchos alicientes como el duelo Lamine Yamal-Leo Messi: el pasado, el presente y el futuro, a la vez, del fútbol. Pero lo importante es que España vuelve a una final. Han tenido que pasar dieciséis años para que España vuelva a disputar una final de un Mundial. Otra vez, la Copa del Mundo estará esperando junto a la línea de banda para que uno de los dos equipos la levante.

Diferentes épocas, ¿misma responsabilidad?

"El recuerdo de 2010 puede ayudar, pero no de cualquier manera. Ayuda como referencia de confianza: saber que ya se ha estado en esa situación y se ha ganado, refuerza la autoeficacia colectiva de la que hablábamos, esa creencia compartida de 'esto ya lo hemos hecho, sabemos hacerlo'. También ayuda a nivel de identidad de grupo, porque conecta a esta generación con una tradición ganadora", sostiene Teresa Messía, psicóloga deportiva, que ha explicado a SPORT la importancia mental de uno de los encuentros más importantes de la historia reciente.

"Pero también puede ser contraproducente en este sentido: el 2010 es otro equipo, otro contexto, otros rivales, y si el recuerdo se convierte en comparación constante ('tenemos que estar a la altura de aquella selección'), entonces deja de ser una fuente de confianza y pasa a ser una carga externa, una expectativa que no depende del rendimiento de hoy. Ahí el foco se desvía otra vez del proceso al resultado, y como decíamos, eso resta atención y concentración", afirma.

Lo que Teresa afirma es que existen dos posibilidades sobre cómo puede afrontar el partido el vestuario. O con confianza, por lo logrado en 2010, o con miedo, con el hipotético caso de no llegar a estar a la altura y que el Mundial se te escape de las manos. "Por eso la clave está en usar 2010 como referencia de que el éxito es posible, no como una vara de medir el presente", afirma.

La fuerza del grupo

Cada futbolista entiende cuál es su aportación, ya sea liderar el juego, equilibrar el centro del campo, desbordar por banda o aportar energía desde el banquillo. Esta aceptación de los roles favorece la confianza entre compañeros, reduce los conflictos internos y permite que las decisiones se tomen pensando en el beneficio del equipo y no en el lucimiento individual.

"Pero algo que ha demostrado la selección española, es que cada jugador domina muy bien y tiene muy claro su rol, lo que es un factor psicológico muy a tener en cuenta para que un equipo tenga una gran confianza". "En muchas selecciones, como en Francia, hemos visto más individualidad, y eso, muchas veces, lleva a que, por un lado, se perciba que el equipo sirva al jugador destacado, que los jugadores sirvan al líder (efecto halo del jugador destacado), pero para llegar más lejos en la competición, la clave es que todos se sirvan a todos, que todos consideren y refuercen el rol de todos los miembros", afirma Teresa Messía, reivindicando la importancia de trabajar en grupo y que ha implementado Luis de la Fuente en el vestuario.

Busquets abraza a Casillas tras ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010 / EFE

La importancia de entender tu rol: el caso 'Merino'

El propio Lamine, cuando fue preguntado hace unos días, ya dejaba entrever que no le importaba 'no marcar'. Para él, lo más imprescindible es aportar para el grupo e intentar ganar el Mundial.

"Cuando cada jugador entiende exactamente qué se espera de él y siente que su función es reconocida por el resto, sube su confianza individual (autoeficacia), y la suma de esas confianzas individuales genera la eficacia colectiva del grupo, que predice mejor el rendimiento que el talento individual sumado", considera la psicóloga, que cree que "en la selección española todos los jugadores son igual de importantes y necesarios, y además, el entrenador ha conseguido que los jugadores entiendan su papel, que es igual de necesario el titular que el del minuto 85", afirma. Es el caso de Merino, que ha partido de suplente en todos los encuentros (salvo frente a Uruguay) y ha seguido siendo importante.

Luis de la Fuente transmite a cada jugador sus capacidades y cada uno entiende su función como un objetivo que perseguir, lo cual es esencial porque tener un objetivo fomenta la atención y concentración, las habilidades más fundamentales para rendir al máximo nivel. Según cuenta la psicóloga, "conecta con otra distinción clásica de la psicología del deporte: la diferencia entre centrarse en la tarea o centrarse en el resultado", afirma. "Cuando el foco está solo en marcar el gol, muchos jugadores acaban compitiendo por la misma tarea y el equipo se desordena. Cuando el foco está en que cada uno haga bien su parte, la que domina, la que le corresponde, el gol deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia natural", dice.

Una plantilla con "seguridad psicológica"

A nivel de química y confianza, cabe destacar que Luis de la Fuente ha reunido a un grupo de futbolistas que se conocen desde muy jóvenes. Muchos de ellos, como Rodri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Unai Simón, Dani Olmo, Pedri o Álex Baena, compartieron vestuario en las selecciones Sub-19, Sub-21 y olímpica, donde conquistaron títulos bajo las órdenes del propio seleccionador. Esa continuidad ha permitido construir automatismos, liderazgo y una conexión dentro del campo que hoy se refleja en el rendimiento de la selección absoluta.

"A esto se suma otro factor clave, la seguridad psicológica. En un vestuario donde los jugadores se conocen bien, es más fácil que alguien admita un error, pida ayuda, o dé feedback a un compañero con comodidad. "La familiaridad reduce la carga cognitiva. Cuando no conoces bien a tus compañeros, tu cerebro gasta energía interpretando intenciones ajenas constantemente. Cuando ya los conoces, ese proceso se automatiza, y esa energía extra se puede dedicar a leer el juego, no a leer a las personas y sus intenciones.

España se prepara para enfrentar en la final de la Copa del Mundo a Argentina / Sefutbol

Por último, Lamine frente a Messi

Uno de los aspectos psicológicos más interesantes de Lamine Yamal de cara al Mundial es la manera en la que ha gestionado las constantes comparaciones con Messi. Desde su irrupción siendo todavía adolescente, el extremo español ha convivido con un relato que lo sitúa como el heredero del argentino, una etiqueta que puede convertirse en una importante fuente de presión para un futbolista de apenas 19 años (también pesa el 10).

"Algo que ha comentado el propio Lamine es que él no se compara con Messi, y eso, aunque parezca solo humildad, es en realidad una forma de gestionar las expectativas (de los aspectos más claves en la gestión de la presión). Cuando un jugador joven se mete en la comparación con una leyenda, las expectativas se disparan, y eso, muchas veces, lleva a que la presión ya no solo venga de fuera, sino que el propio jugador se la autoimponga", dice Teresa. Para Lamine, que llega al Mundial tras una lesión y con menos minutos que Messi, bajar esas expectativas es justo lo que necesita, porque le permite centrarse en recuperar su nivel poco a poco, sin la exigencia de “estar a la altura” de alguien irrepetible.

Noticias relacionadas

Leo Messi y Lamine Yamal, referencias de Argentina y España / Agencias

En el caso del internacional español, esta forma de afrontar la comparación cobra aún más sentido teniendo en cuenta su contexto. "Lamine llega al Mundial tras superar una lesión y con una menor continuidad competitiva que otros candidatos a liderar el torneo. Evitar asemejarse con Messi le permite centrar su atención en recuperar sensaciones, competir sin una carga añadida y mantener el foco en su propio proceso de crecimiento, en lugar de responder a unas expectativas externas difíciles de satisfacer", cierra la psicóloga. "Yo no me comparo con Messi. Él es el mejor de la historia y yo quiero hacer mi propio camino"... palabras de Lamine.