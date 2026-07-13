Temor en Inglaterra con Bellingham

En Inglaterra, el plan está claro. Cuando Harry Kane no puede decidir el partido, es Jude Bellingham quien acude al rescate. Desde la fase de grupos hasta los cuartos de final, ha sido así.

De los 13 goles que han marcado los 'Three Lions' en esta Copa del Mundo, 12 los han firmado entre el jugador del Bayern Múnich y el del Real Madrid. Contra Noruega, para conseguir el pase a semifinales, fue el futbolista blanco quien decidió la eliminatoria con un doblete.

Tuchel conversa con Bellingham / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Ubicado en la mediapunta y con libertad para explotar su capacidad de llegada, Thomas Tuchel está sacando lo mejor de un Bellingham que no dudó en cargar contra él después de vencer a Noruega.

"Quizás él [Tuchel] no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth. No son un equipo fácil contra el que jugar. No se pueden ganar todos los partidos únicamente con pases largos y 1.000 pases… A veces hay que ganar de forma sucia, y eso es lo que hicimos hoy", fue la respuesta pública del jugador a las palabras que había pronunciado anteriormente el preparador alemán: "No estoy contento con el rendimiento del equipo".

Rencillas a un lado, y aunque en Inglaterra preocupa ligeramente el posible pulso entre entrenador y jugador, el verdadero temor en torno a Bellingham se centra en otro lugar. Concretamente, en su hombro izquierdo.

Erling Haaland abraza a Jude Bellingham tras el triunfo de Inglaterra / Octavio Guzmán / EFE

Durante el partido, las cámaras de televisión captaron repetidamente al futbolista del Real Madrid haciendo gestos de dolor mientras se agarraba el hombro izquierdo, después de recibir una dura entrada. Incluso tras el pitido final, se vio a Bellingham sujetándose la zona mientras charlaba con Tuchel sobre el césped.

Un hombro que ya dio problemas

El hombro ya le dio problemas a Bellingham en el pasado. De hecho, tuvo que someterse a una operación el verano pasado, por la que se perdió los cuatro primeros partidos de Liga con el Real Madrid. Por eso, en tierras británicas preocupan más las imágenes que se vieron ante Noruega que cualquier posible enfrentamiento con Tuchel.

Bellingham suma seis goles, los mismos que Kane, y es vital para Inglaterra. Intocable e indiscutible. Que no sea titular ante Argentina parece prácticamente imposible, incluso aunque tenga dolor. Aunque no hay motivos para pensar que la lesión sea grave, por si acaso, los Three Lions cruzan los dedos para que no sea más que una simple molestia.