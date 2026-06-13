Tecnologia revolucionaria para la ropa de la selección española

Los futbolistas de Adidas que participan en el Mundial, entre ellos los jugadores de la selección española, están incorporando el nuevo CLIMACOOL SYSTEM como parte de sus rutinas de preparación en escenarios de altas temperaturas.

Cucurella es un jugador básico para la selección española / Sefutbol

El sistema está diseñado para ayudar en la regulación térmica durante la actividad física. Combina un chaleco refrigerante y una chaqueta aislante que actúan conjuntamente sobre la parte superior del cuerpo. Según los datos facilitados, puede contribuir a reducir la temperatura corporal interna hasta en 0,5 °C y la temperatura de la piel hasta en 13 °C en condiciones controladas.

Ferran Torres es un peso pesado en el vestuario de la Roja / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Incluye además un cubrecalzado refrigerante pensado para disminuir la temperatura en la zona del pie, con reducciones de hasta 2 °C en pocos minutos. Su uso se integra dentro de los protocolos de preparación y recuperación, en función del momento y las necesidades del equipo.

Desde la Real Federación Española de Fútbol, un portavoz ha explicado su aplicación en el contexto del entrenamiento y la competición: “Los chalecos ayudan a nuestros jugadores a recuperarse de manera más eficiente al reducir la temperatura corporal, lo que a su vez contribuye a retrasar la aparición de la fatiga y permite una recuperación más rápida”.

Dani Olmo, en el amistoso disputado en Puebla ante México / Hilda Ríos / EFE

Añade además que “los utilizamos después de las sesiones de entrenamiento, pero también antes de los partidos y durante el descanso para ayudar a los jugadores a sentirse en mejores condiciones para competir”, y que “los cubrecalzados refrigerantes también favorecen la recuperación, ya que ayudan a reducir la temperatura corporal a través de los pies en momentos clave.”

En conjunto, el sistema se utiliza como un apoyo adicional dentro de las estrategias de preparación física en el fútbol de élite en condiciones de calor. Está disponible para todas las selecciones a las que viste Adidas.