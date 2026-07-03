La tecnología deja fuera a Croacia: así detectó el microchip del balón el toque anterior al gol de Gvardiol

El Portugal-Croacia de los dieciseisavos de final del Mundial dejó uno de los desenlaces más dramáticos que se recuerdan en una fase eliminatoria. Cuando los balcánicos ya celebraban el empate que habría llevado el encuentro a la prórroga, la tecnología terminó convirtiéndose en la protagonista. El VAR anuló el gol de Josko Gvardiol en el minuto 103 del tiempo reglamentario por un fuera de juego prácticamente imperceptible, una decisión que clasificó a Portugal para los octavos de final, donde se medirá a España.

La acción llegó en el último suspiro del partido. Con Croacia completamente volcada al ataque, Ivan Perisic colgó un balón al área en un intento desesperado por forzar el empate. Renato Veiga no consiguió despejar con contundencia y el rechace cayó a los pies de Mario Pasalic, que asistió inmediatamente a Gvardiol para que el central empujara el balón a la red a portería vacía.

La celebración croata fue tan efusiva como breve. Desde la sala VOR avisaron al colegiado de una posible posición antirreglamentaria en el inicio de la jugada y el árbitro fue llamado al monitor para revisar la acción. Allí le mostraron el gráfico generado por el microchip integrado en el balón, en el que se apreciaba una ligera perturbación en la señal que confirmaba un mínimo contacto de Igor Matanovic con la pelota antes de que esta llegara a Pasalic.

El microchip determinó que Matanovic tocó la pelota / DAZN

Ese leve roce cambió por completo la interpretación de la jugada. Al tocar el balón, aunque fuera de forma casi imperceptible, Matanovic pasaba a ser el último futbolista croata en jugarlo antes del remate del central, por lo que la posición de Pasalic debía evaluarse en ese preciso instante y provoca que el toque de Renato Veiga no sea un despeje sino un rebote. Y ahí, el jugador croata aparecía adelantado respecto a la línea defensiva portuguesa.

El contacto era tan sutil que resultaba imposible apreciarlo a simple vista o incluso con las repeticiones convencionales. Por ello fue determinante la tecnología incorporada en los balones oficiales del Mundial, que cuentan con un microchip capaz de detectar el momento exacto en el que un jugador impacta el balón. Esa información, combinada con el sistema de fuera de juego semiautomático, permitió confirmar que existía ese toque previo de Matanovic y que Pasalic recibía el balón en posición ilegal.

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Tras comprobar las imágenes y los datos ofrecidos por la tecnología, el colegiado anuló el tanto y, apenas unos segundos después, señaló el final del encuentro. Portugal selló así su clasificación para los octavos de final sufriendo mucho más de lo esperado y se enfrentará a España, mientras que Croacia quedó eliminada de la forma más cruel posible. Un desenlace que, además, apunta a poner el broche definitivo a la trayectoria mundialista de Luka Modric.