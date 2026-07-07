Tebas carga contra la FIFA por el 'caso Balogun': "No es una anécdota ni un error aislado"

La decisión de la FIFA de retirar la tarjeta roja a Folarin Balogun, en medio de la polémica generada por la llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para interesarse por la situación del delantero, sigue provocando reacciones. La última ha sido la del presidente de Javier Tebas, que ha emitido un duro comunicado en el que aprovecha el caso para cuestionar el modelo de gobernanza del máximo organismo del fútbol mundial.

Para Tebas, la revocación de la sanción no puede interpretarse como un episodio aislado, sino como un síntoma de un problema mucho más profundo dentro de la FIFA. "El perdón de la sanción al jugador de Estados Unidos Balogun no es una anécdota ni un error aislado. Es, simplemente, la punta del iceberg de un modelo de gobernanza que lleva muchos años deteriorando la credibilidad de la FIFA y del fútbol en general", afirma el dirigente.

El presidente de LaLiga sostiene que el verdadero problema radica en la forma en la que, a su juicio, se toman las decisiones dentro del organismo internacional y critica la falta de consenso con las competiciones nacionales.

"Cuando las normas pueden interpretarse o modificarse según convenga; cuando las decisiones de mayor trascendencia se adoptan sin un verdadero diálogo y acuerdo con las ligas nacionales/domésticas, que son quienes sostienen el fútbol profesional los 365 días del año (la gran mayoría de los clubes y jugadores profesionales no participan en competiciones internacionales); cuando se impone una agenda unilateral sin escuchar a los principales actores del fútbol, el problema deja de ser una resolución concreta y pasa a ser el sistema", señala.

Tebas también dirige sus críticas hacia el funcionamiento interno de la FIFA y asegura que los congresos del organismo carecen de un verdadero debate. "Los Congresos de la FIFA son grandes escenificaciones de unanimidad, ningún debate real y decisiones que llegan cerradas antes de que empiece la votación. No hay acuerdos con las ligas nacionales/domésticas y se aprueban decisiones que las dañan constantemente", denuncia.

En relación con el caso Balogun, el máximo dirigente de LaLiga insiste en que la decisión alimenta la sensación de arbitrariedad en la aplicación del reglamento: "El caso del jugador Balogun no hace más que reforzar esa percepción. Es la punta del iceberg. Además, si las reglas se aplican constantemente con arbitrariedad, la confianza desaparece. Y sin confianza no hay credibilidad institucional".

Por último, Tebas lamenta el silencio de buena parte de la industria del fútbol ante este tipo de situaciones y reclama un cambio en la forma de gobernar el deporte: "Y lo peor de todo es que gran parte del mundo del fútbol es consciente de ello, pero demasiados prefieren guardar un silencio cómplice. Porque callar resulta más cómodo que defender la independencia, la transparencia y el buen gobierno".

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El comunicado concluye con una petición para que las instituciones del fútbol actúen con mayor transparencia y respeto por las normas. "El fútbol mundial merece instituciones que rindan cuentas, respeten las reglas y gobiernen con transparencia, no mediante decisiones unilaterales, discrecionales y arbitrarias que erosionan la confianza de aficionados, clubes, ligas y jugadores", finaliza Tebas.