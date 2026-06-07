El talento de Marruecos que idolatra a Neymar y suspira por el Barça no estará en el Mundial

Eliesse Ben Seghir ha recibido uno de los varapalos más duros de su corta carrera: quedarse fuera de la lista de Marruecos para el Mundial. A sus 21 años, el segundo fichaje más caro de la historia del Bayer Leverkusen y una de las grandes joyas del fútbol marroquí quedó descartado por Mohamed Ouahbi. Una decisión que constata que, por ahora, no está logrando explotar su enorme talento de manera regular.

Su ausencia duele especialmente porque Ben Seghir no es un jugador cualquiera. Nacido en Saint-Tropez en 2005, decidió representar a Marruecos a nivel internacional, el país de sus padres, y durante años ha sido considerado uno de los grandes talentos a seguir en el fútbol europeo.

La apuesta del Leverkusen, que pagó 32 millones de euros al Mónaco en los últimos días del pasado mercado veraniego, fue total por un jugador que, realmente, se está devaluando. Según 'Transfermarkt', su valor de mercado es de 20 millones de euros y, sin el escaparate mundialista, puede bajar aún más.

Mala experiencia en la Bundesliga

Se trata de un extremo izquierdo vistoso y creativo: le encanta regatear, es muy ágil y presenta un abanico de recursos técnicos de máximo nivel. Diestro y capaz de jugar en ambas bandas, su asignatura pendiente sigue siendo mejorar su aportación goleadora y dar un paso adelante en el plano táctico y defensivo. A veces, el talento puro no basta.

Eliesse Ben Seghir, nuevo jugador del Leverkusen / Bayer04

Formado en las categorías inferiores del Mónaco, Ben Seghir llegó al primer equipo muy temprano. Debutó con solo 17 años, en noviembre de 2022, en la Europa League y, a los pocos meses, ya se había presentado como uno de los grandes talentos del club. Durante la temporada 2024-25, con Adi Hütter en el banquillo, marcó 9 goles y repartió 4 asistencias en 46 partidos entre todas las competiciones.

Champions

Parecía que la Bundesliga podía ser solo un trampolín hacia la Premier League o hacia un club puntero en Europa, pero esta temporada ha pagado cara la falta de continuidad en un Bayer Leverkusen realmente inestable. Solo ha jugado 17 encuentros entre todas las competiciones, sin marcar ni un gol ni repartir ninguna asistencia.

Neymar y el Barça

Un Ben Seghir que nunca ha escondido su admiración por Neymar ni su simpatía por el Barça. En una entrevista con 'Onze Mondial', el atacante reconoció que creció viendo jugar al equipo azulgrana y que siempre se sintió atraído por su manera de entender el fútbol. No extraña, por tanto, que su nombre haya aparecido en algún momento en el radar del club catalán, que llegó a seguir de cerca su evolución durante su etapa en el Mónaco.

Ben Seghir, durante el Gamper en Montjuïc / 'X'

Uno de esos partidos que alimentó todavía más su posible llegada al club catalán fue el duelo de Champions League contra el Benfica, a finales de 2024. El Barça habría enviado ojeadores para observarlo en directo y Ben Seghir tardó apenas 12 minutos en dejar su firma con un gol. Incluso llegó a marcarle al Barça en el Trofeo Joan Gamper de la temporada 2024-25. Ahora, atraviesa un momento completamente distinto.

Un estatus que debe recuperar

Fuera del Mundial, Ben Seghir ha perdido su estatus en Marruecos, que priorizó a otros perfiles para el ataque como Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Chemsdine Talbi, Gessime Yassine y Ayoube Amaimouni.

Especialmente estos tres últimos, acostumbrados a jugar en banda, le han comido claramente la tostada. ¿Recuperará su mejor versión durante la campaña 2026-27? De momento, el Mundial lo seguirá desde casa.