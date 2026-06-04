El talento de España se dispersa por el Mundial: once españoles que jugarán con otros países

El Mundial también tendrá protagonistas españoles lejos de la selección española. Once futbolistas nacidos en España competirán con otros combinados nacionales, una muestra clara de la globalización del fútbol y de unas trayectorias marcadas por raíces familiares, dobles nacionalidades y decisiones deportivas que han abierto caminos futbolísticos lejos de La Roja. ¿Alguno será realmente determinante?

El caso más llamativo es el de Marruecos, que ha concentrado para este Mundial hasta seis jugadores nacidos en territorio español. La selección marroquí, cada vez más consolidada en la élite internacional, está creciendo gracias al talento de futbolistas nacidos lejos de Marruecos, pero con raíces familiares en el país africano, y España tiene una importancia muy destacable.

Munir El Kajoui, portero suplente de Bono, nació en Melilla; Achraf Hakimi, la gran estrella del equipo, en Madrid; Chadi Riad, central que sustituye en la convocatoria al veterano El Yamiq, en Palma de Mallorca; Ismael Saibari, uno de los cracks marroquíes del momento, en Terrassa; Brahim Díaz, en Dos Hermanas; y Ayoubee Amamouni, en Vic.

Brahim y Hakimi, estrellas de la selección de fútbol de Marruecos / @EnMaroc

Especialmente simbólicos son los casos de Achraf y Brahim. El lateral del PSG es desde hace años una de las grandes estrellas del fútbol africano, mientras que el atacante del Real Madrid eligió defender a Marruecos tras haber pasado por las categorías inferiores de España. Dos nombres de primer nivel que elevaron el suelo competitivo de los Leones del Atlas de manera exponencial.

Pero Marruecos no será el único país con sello español. Argentina contará con Nico Paz, nacido en Tenerife, uno de los talentos más prometedores de la nueva generación albiceleste después de explotar deportivamente bajo el paraguas de Cesc Fàbregas en el Como.

Nico Paz es una figura de la Serie A italiana / MATTEO BAZZI / EFE

En Uruguay también hay un español: el delantero del Braga Rodrigo Zalazar, nacido en Albacete. El mediocentro ofensivo, con raíces charrúas, estará a las órdenes de un Marcelo Bielsa que dejará el cargo tras el Mundial. También estará Jéremy Arévalo con Ecuador. Nacido en Maliaño, el delantero optó por el combinado ecuatoriano al tenerlo más fácil para desarrollar su carrera internacional.

La lista la completan dos nombres muy reconocibles. Para México juega el ovetense Álvaro Fidalgo, actual jugador del Real Betis, y para Ghana lo hace Iñaki Williams, nacido en Bilbao y jugador del Athletic Club. A diferencia de su hermano Nico, él sí optó por representar a las Estrellas Negras.

En total, 11 futbolistas nacidos en España repartidos en seis selecciones distintas: Marruecos, Argentina, Uruguay, Ecuador, México y Ghana. España tendrá a los suyos, los 26 que ha citado Luis de la Fuente. Pero, en este Mundial, también habrá españoles soñando con otras metas.