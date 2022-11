Take Kubo: el as en la manga de Japón ante España

El delantero de la Real Sociedad apunta de nuevo a titular tras ser suplente contra Costa Rica Formado en la cantera del Barça y en el filial del Real Madrid, el de Kawasaki es el que mejor conoce al combinado español

Japón es el último obstáculo en el camino de España hacia los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Después de dar la campanada en la jornada inaugural del Grupo E frente a Alemania (1-2), el combinado nipón dejó escapar ante Costa Rica (0-1) una oportunidad de oro para certificar su clasificación. La selección que dirige Hajime Moriyasu se la jugará contra España y el técnico japonés tiene un as escondido en la manga: Take Kubo.

El futbolista de la Real Sociedad puede ser el revulsivo ante el conjunto de Luis Enrique, después de ver la derrota ante Costa Rica desde el banquillo. Take Kubo fue titular ante Alemania, pero un cambio de sistema le llevó al banquillo al descanso. Moriyasu apostó por una defensa de cinco que guió a la remontada contra Alemania. Y claro, no era cuestión de cambiar contra los centroamericanos.

Las cosas son muy diferentes contra España, puesto que la previsión es que sea el conjunto de Luis Enrique el que lleve la iniciativa con su presión por todo el campo y su firme convicción en someter a todos los rivales.

Formado en las categorías inferiores del Barça y tras su paso por la cantera del Real Madrid, Kubo conoce a la perfección a todos los internacionales españoles. No en vano, compartió equipo con Eric Garcia y Ansu Fati en sus inicios en el Barça, antes de que una sanción de la FIFA al club blaugrana le llevara de regreso a su país natal. Eso hace que el Kawasaki afronte el encuentro con la motivación añadida de reivindicarse. A parte de ser el futbolista que más conoce a los pupilos de Luis Enrique, las cualidades técnicas de Take Kubo pueden ser muy valiosas a la hora de superar la asfixiante presión española y aprovechar los espacios a la espalda de su defensa.

Pese a sus escasos 21 años, el delantero de la Real Sociedad llegó a Qatar 2022 como uno de los pilares del combinado nipón. Y eso no ha cambiado. Sea desde el inicio o saliendo desde el banquillo, Take Kubo es una de las armas secretas que tiene en su arsenal un Moriyasu que no escatimó elogios hacia la selección española: “España es un equipo muy fuerte y muy técnico, pero además es un equipo muy trabajador que lucha a tope. En mi opinión es una de las mejores selecciones de este Mundial”.

Con todo, el seleccionador japonés no da el encuentro por perdido: “Sabemos que va a ser un partido complicado para nosotros y que es muy difícil que ganemos, pero confío en nuestras posibilidades. Nada está dicho”.

Japón está pendiente del estado físico de Endo, clave en la medular, y de Tomiyasu, el lateral que ejerció de revulsivo contra Alemania. Todo apunta a que ambos estarán contra España, igual que la princesa Hisako, que ayer se acercó a la concentración de la selección nipona para dar ánimos a los futbolistas y que el jueves los volverá a dar desde el palco del estadio Khalifa.