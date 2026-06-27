El 'Szczesny' de Bielsa le sale rana: ¡Cambia a Muslera al descanso!

El Barça vivió hace dos cursos la historia del portero que volvía del retiro para tapar una urgencia y acababa levantando títulos. Bielsa buscaba su propio 'Tek' con Fernando Muslera. De momento, le ha salido justo al revés. El veterano, de 40 años, volvió a ser protagonista por el peor de los motivos en el duelo decisivo ante España: en el minuto 41, en el Estadio Guadalajara, un disparo abordable de Álex Baena se le coló entre las manos. 0-1 y, otra vez, el foco sobre el guardameta.

Un fallo que no se entiende

No fue un misil imparable. Baena armó el disparo desde la frontera y Muslera, lejos de blocar con seguridad, vio cómo el balón se le escurría de forma incomprensible. La imagen, repetida una y otra vez, resume el torneo del arquero de Estudiantes de La Plata: reflejos que llegan tarde y manos que ya no responden a la exigencia de una cita mundialista.

Muslera, portero de Uruguay / EFE

La apuesta de Bielsa que no sale

El error de Guadalajara no se puede leer de forma aislada. Es la culminación de una acumulación de fallos en toda la fase de grupos. La decisión de Marcelo Bielsa de sentar a Sergio Rochet para apostar por el histórico ha dinamitado la estabilidad de la Celeste. El vía crucis arrancó ante Arabia Saudita (1-1), con un despeje defectuoso que propició el empate de Al Amri. Y siguió ante Cabo Verde (2-2): una barrera mal armada en el libre de Kevin Pina y una salida a destiempo que dejó el arco vacío para el gol de Hélio Varela.

El propio Muslera intentó quitarle hierro tras el tropiezo africano: "son situaciones del fútbol, en el tiro libre se abre la barrera y ahí te roba un segundo", dijo. Sobre el segundo tanto, añadió que fue "un mal despeje en el que querés cubrir y llegás tarde".

Muslera, portero de Uruguay / EFE

Del retiro a la pesadilla

La historia tenía ingredientes de leyenda. Muslera anunció su adiós a la selección en abril de 2024, tras 133 partidos, cuando ya ni entraba en las listas. Estuvo más de tres años fuera, pero su gran temporada en Estudiantes y las dudas en la portería convencieron a Bielsa, que lo recuperó en marzo. El relato del veterano que se resiste a desaparecer se ha transformado, partido a partido, en una pesadilla difícil de digerir.

Récord histórico... y manchado

La cruel paradoja es que Muslera está firmando, en los números, el Mundial más grande de su carrera. Con su presencia ante España alcanza los 19 partidos en Copas del Mundo, marca que lo consagra como el futbolista uruguayo con más encuentros en Mundiales de la historia, por delante de Cavani (17), Suárez y Godín. Es, además, el primer uruguayo convocado a cinco Mundiales y el jugador más veterano en vestir la Celeste en una cita planetaria. Un palmarés de longevidad irrepetible que, sin embargo, quedará empañado por un torneo en el que los reflejos le dieron la espalda en el peor momento posible.

Cambiado al descanso

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En el arranque de la segunda mitad, Bielsa realizó un cambio y fue el del portero Muslera. Se quedó en el vestuario el veterano y entró Rochet, veremos qué explicaciones da Bielsa del cambio del guardameta, si se trata de una petición suya, problemas físicos o decisión del jugador.