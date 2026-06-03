Suspendido el Chile - RD Congo en La Línea de la Concepción (Cádiz) por un brote de ébola: “Es lo más sensato”

El partido amistoso que disputaría la República Democrática del Congo ante Chile en Cádiz ha sido suspendido por las autoridades locales a raíz del brote de ébola que enfrenta el país africano y que ha generado preocupación a tan solo días de su estreno en el Mundial.

"Presentaron una documentación, pero era insuficiente tanto a criterio de los técnicos municipales como de los técnicos de la Junta de Andalucía, se han emitido los informes y se ha optado por una vía de total prudencia porque estamos hablando de una pandemia bastante seria", declaró Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción para la Cadena COPE.

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizados el pasado 2 de junio, reportan 321 casos confirmados de ébola en el Congo, a raíz del brote en la región de Ituri el pasado 15 de mayo y que se habría propagado también al país vecino, Uganda.

El miedo por la propagación de la enfermedad viral llevó a la suspensión del partido amistoso, medida que Juan Franco calificó como "la más sensata". Aunque manifestó que "el partido suponía un atractivo para la ciudad", se está contemplando la posibilidad de jugarlo incluso sin espectadores, por interés del conjunto chileno y como parte de la preparación del Congo para el Mundial.

"Estamos hablando con la Federación del Congo, con el promotor del partido y con el propietario del estadio para que pueda jugarse a puerta cerrada", declaró Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales de Chile.

Precaución en América

El brote ha generado alerta también en América, a falta de ocho días para el inicio del Mundial, en el que la República Democrática del Congo jugará dos de sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

Cabe señalar que los habitantes del país africano se encuentran en la lista de países que no pueden optar a una visa estadounidense, acorde al decreto del presidente Donald Trump, por lo que se espera una visita limitada de aficionados de dicha nación durante el torneo.

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El brote de ébola ocasionó también que la selección congoleña realizara una concentración en Bélgica, atendiendo a la solicitud de EE.UU. de aislarse al menos 21 días previo al torneo, que iniciará el próximo 11 de junio y en el que se estrenarán ante Portugal el día 17 en Houston (Texas).