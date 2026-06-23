Susana Guasch, tajante sobre Messi a sus 39 años: "No hay discusión posible"

Argentina selló el lunes su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 tras vencer por 2-0 a Austria. Una vez más, uno de los grandes protagonistas fue Leo Messi, autor de los dos goles de la Albiceleste y responsable de otra noche para el recuerdo cuando apenas faltan dos días para que cumpla 39 años.

El partido comenzó con un error poco habitual en él, ya que tuvo la oportunidad de adelantar a su selección gracias a un penalti, pero envió el balón fuera. Sin embargo, el argentino reaccionó y acabó siendo decisivo para sellar la clasificación de los suyos.

El primer gol llegó en el minuto 38, cuando apareció dentro del área para poner por delante a Argentina, mientras que en los últimos minutos aprovechó un rechace para firmar el 2-0 definitivo.

Gracias a ese doblete, Messi alcanzó los 18 goles en Mundiales y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la competición en solitario, dejando atrás a Miroslav Klose. Además, superó los 17 tantos de Marta para convertirse en el máximo artillero absoluto de la competición, tanto en categoría masculina como femenina.

Lionel Messi celebra su gol en el segundo partido de grupos del Mundial 2026 entre Argentina y Austria disputado en Dallas / AFP7 vía Europa Press

Pero los récords no terminan ahí. El delantero argentino también es ya el jugador con más partidos disputados, más victorias y más minutos jugados en la historia de los Mundiales.

La exhibición del rosarino fue uno de los temas comentados en 'RadioEstadio Noche', y Susana Guasch no escondió su admiración por el nivel que sigue mostrando el exjugador del FC Barcelona: "Viendo el partido parecía que estábamos en 2006. Mira, ha ganado Argentina a Austria con dos goles de Leo Messi. Pues no, estamos en 2026".

Guasch destacó que, a pesar de estar a punto de cumplir 39 años y llegar desde la MLS, Messi sigue compitiendo como si el tiempo no pasara para él: "Da la sensación de que puede jugar hasta los 60 años perfectamente".

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La periodista también confesó que sigue disfrutando cada partido del argentino: "Es maravilloso. Yo creo que si gana su segundo Mundial con 39 años, ya no hay discusión posible con Maradona. Hay que quitarle ya el sombrero y tirárselo".