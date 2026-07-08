Susana Guasch estalla por el arbitraje del Argentina-Egipto: "Es un atraco a un equipo pequeño"

Argentina ya está en cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 3-2 a Egipto en uno de los partidos más polémicos del campeonato. La selección africana llegó a ponerse 0-2 y estuvo muy cerca de eliminar al conjunto de Lionel Scaloni, pero varias decisiones arbitrales acabaron cambiando por completo el rumbo del encuentro y han desatado una enorme oleada de críticas.

Lo que más ha indignado ha sido la anulación del gol de Mostafa Ziko, que suponía el 0-3 cuando apenas quedaban diez minutos para el final. El árbitro, tras ser avisado por el VAR, revisó la jugada y acabó señalando una falta previa sobre Nicolás Tagliafico.

Poco después llegó otra acción muy protestada, un posible penalti sobre Mohamed Salah que ni el colegiado ni el VAR consideraron suficiente para señalar la pena máxima y que terminó de enfurecer a los jugadores egipcios.

Instante del Argentina-Egipto. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sobre todo esto habló Susana Guasch en 'RadioEstadio Noche', donde fue muy contundente al analizar lo sucedido: "Si este mangazo se lo hacen a España... ¿Qué diríamos? Porque es el gol anulado y el penalti a Salah, que no van a ver, que es de lo que se quejan. Con Argentina corren como conejos a ver el VAR. A Egipto les han robado el partido de su vida. Se estaban cargando a la campeona del mundo 3-0 si no llegan a anular el gol a falta de diez minutos".

Tras sus palabras, Ricardo Sierra prefirió no hablar directamente de robo, aunque reconoció que las decisiones arbitrales acabaron inclinando la balanza: "Lo de robo me viene un poco grande, pero es verdad que son jugadas grises y son cosas que van sacando de quicio a un rival y van mimando la moral. En caso de dudas siempre sale a favor de él. No sé si es lo que quiere Infantino, pero es evidente que le pone más una final Argentina-Francia o Argentina-España que un Egipto-Noruega".

La periodista no se cortó y estalló: "Pues entonces esto es un atraco a un equipo pequeño porque esto no se lo hacen ni a Francia, ni a Alemania, ni a Brasil ni a Argentina".

Aun así, Susana Guasch quiso dejar claro que una cosa es la polémica arbitral y otra muy distinta el rendimiento de Messi: "Él es estratosférico, no hay palabras para describirlo. Está haciendo el Mundial de su vida y ha levantado solo al equipo".

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Messi, capitán de Argentina / EFE

La periodista tiene claro que si Argentina tiene alguna posibilidad de ser campeona del mundo es gracias al exjugador del Barça: "A mí no me está gustando como conjunto, pero si está Messi lo ganan. Tú puedes cambiar a todo el equipo, pero mientras esté Messi, da igual".